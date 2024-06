Putin alerta que el món s'acosta a un 'punt de no tornada'

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha avisat aquest divendres que el món s'acosta a un "punt de no retorn" després de denunciar un increment de la tensió internacional arran de l'acord de seguretat entre els Estats Units (EUA) i Ucraïna a la cimera del G7 que està tenint lloc a Itàlia, i que obliga a plantejar-se "un nou sistema de garanties de seguretat bilaterals per a Euràsia", segons l'opinió del mandatari rus.

"Ha arribat el moment d'obrir un debat ampli sobre un nou sistema de garanties bilaterals i multilaterals de seguretat col·lectiva a Euràsia", va declarar Putin durant una reunió amb la direcció del Ministeri d'Exteriors de Rússia, abans de matisar que aquesta "arquitectura" quedaria "oberta als països de l'OTAN i la UE", amb la intenció final d'allunyar-los de l'esfera d'influència dels Estats Units.

Aquests comentaris tenen lloc després que els governs dels EUA i Ucraïna han signat un acord de seguretat de deu anys de validesa a la cimera del G7 a Itàlia, un pacte destinat a "enfortir" les capacitats de Kiiv per defensar-se de la invasió russa.

A més, el G7 ha decidit desbloquejar part dels 280.000 milions de dòlars (prop de 261.000 milions d'euros) en béns russos congelats i donar-los a Kiiv. El president dels EUA, Joe Biden, va avisar que el pacte representa un "recordatori" que els aliats d'Ucraïna "no fan marxa enrere".

Putin ha avisat que l'"egoisme i l'arrogància d'Occident" han desembocat en una situació "extremadament perillosa". "Ens hem acostat inacceptablement al punt de no retorn", ha manifestat, a més de percebre "profunds canvis sistèmics" al món, començant per un retorn dels nacionalismes, que al seu parer inspiren "l'optimisme i l'esperança".

En concret, estima que "cada vegada més estats s'esforcen per enfortir la sobirania, autosuficiència i identitat nacional i cultural", que "els països del sud i de l'est global ho estan posant en un primer pla", i que "el paper d'Àfrica i Amèrica Llatina és cada vegada més gran".

Es tracta, tot plegat, d'un món "multipolar" emergent, atès que "el pla occidental, proclamat com l'únic correcte per garantir la seguretat i la prosperitat a Europa i al món, ja no funciona", segons les declaracions de Putin i recollides per la cadena russa RBC.