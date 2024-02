Putin assegura que prefereix Biden abans que Trump com a president dels EUA

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha assegurat aquest dimecres durant una entrevista televisada que prefereix com a president dels Estats Units l'actual mandatari, Joe Biden, abans que el seu predecessor, Donald Trump, per ser "més experimentat i predictible".

"(Biden) és una persona més experimentada i predictible, és un polític de la vella guàrdia. Però treballarem amb qualsevol líder en què confiï el poble nord-americà", ha assegurat Putin.

Aquesta resposta ha arribat després de ser preguntat sobre les preferències, segons declaracions recollides per l'agència de notícies russa TASSS.

Tot i això, ha destacat que la "posició actual" de l'Administració nord-americana és "extremadament perjudicial i errònia".

És per això que prefereix fixar-se en les postures polítiques dels candidats presidencials en comptes del seu estat de forma, en referència a les especulacions sobre el deteriorament de salut de Biden.

A més, el mandatari rus ha assegurat que en la seva última trobada amb el president nord-americà no va veure signes que li mostressin com a incapaç per al lloc, tal com diuen algunes veus dins dels Estats Units.

"Bé, sí, va mirar el seu paper. Per ser sincer, jo vaig mirar el meu. (...) Però el fet que es colpegés en algun lloc en baixar del cap de l'helicòpter... Bé, qui de nosaltres no s'ha colpejat el cap en algun lloc? Que sigui el primer a llençar la pedra", ha declarat Putin.

Respecte a la suposada interferència en les eleccions presidencials nord-americanes per part de Rússia, Putin ha expressat que és una cosa "errònia" pel fet que l'actual campanya electoral "està adquirint posicions més polaritzades".