Putin va fer cas omís a una alerta de perill terrorista dels Estats Units

L'atac terrorista que va viure Moscou divendres passat, reivindicat per l'Estat Islàmic, ha fet parlar molt. Durant les darreres hores, s'ha recordat un avís que van llançar els Estats Units a principis de mes. Aleshores, a través d'una pàgina web de la seva ambaixada, van advertir els americans en sòl rus que podria passar el que va passar.

Concretament, van compartir un comunicat que deia el següent: "L'Ambaixada està seguint de prop els informes que indiquen que els extremistes tenen plans imminents d'atemptar contra grans concentracions a Moscou, inclosos concerts, per la qual cosa es recomana als ciutadans nord-americans que evitin les grans concentracions en les properes 48 hores”.

Els Estats Units, doncs, van alertar Rússia sobre l'amenaça potencial i van proporcionar informació precisa sobre la naturalesa i l'abast del possible atac. Tot i això, malgrat aquest advertiment, el president rus, Vladimir Putin, aparentment no va poder interceptar o prevenir l'atac, que va resultar en la pèrdua de més de 130 vides innocents, provocant també més d'un centenar de ferits.

L'atac, perpetrat per individus presumptament vinculats a l'Estat Islàmic, ha deixat al descobert importants errors en els protocols de seguretat i contraintel·ligència de Rússia. De fet, analistes nord-americans han titllat el que ha fet (o no ha fet) Putin de “ridícul”. És a dir, consideren que és ridícul que no hagi actuat malgrat existir aquesta alerta.

Durant les últimes hores, també han sortit testimonis d'alguns dels onze detinguts per Rússia, sospitosos d'haver executat l'atac. En aquests testimonis, han explicat que van rebre diners a canvi de fer l'acte terrorista, i que van ser contactats a través de Telegram.

Això planteja interrogants sobre l'efectivitat de les mesures antiterroristes i la capacitat de Rússia per fer front a les amenaces de seguretat interna. Casualitat o no, aquest atac s'ha produït una setmana després de les eleccions russes guanyades per Putin, molt qüestionades i criticades per la manca de pluralitat i transparència.