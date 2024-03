Putin promet venjança per als autors de l'atemptat a Moscou

El president de Rússia, Vladímir Putin, s'ha dirigit a la població aquest dissabte, a través de la televisió, per parlar sobre l'atemptat que la capital, Moscou, havia viscut el dia anterior. En una locució, el dirigent ha declarat que "tots els autors, organitzadors i els que van encarregar aquest crim rebran un càstig merescut i inevitable, siguin els que siguin i independentment que els hagin enviat".

"Als terroristes, assassins i bèsties, que no tenen ni poden tenir nacionalitat, els espera un funest destí: venjança i oblit. No tenen futur", ha afegit. A les últimes hores, han transcendit vídeos d'alguns dels onze detinguts per Rússia, sospitosos de ser autors de l'atac.

Hi expliquen que els van cometre a canvi d'una suma de diners, i que van ser reclutats per l'Estat Islàmic a través de Telegram -de fet, el grup terrorista ha reivindicat l'atac-. Fins ara, hi ha almenys 133 morts i més de cent morts com a conseqüència d'un atac produït a la sala de concerts Crocus City Hall de la ciutat de Krasnogorsk, als afores de Moscou.

D'altra banda, Putin ha expressat que "esperem la cooperació amb tots els països que comparteixen sincerament el nostre dolor i estan disposats a la pràctica a unir esforços en la lluita contra l'enemic comú, el terrorisme internacional en totes les seves manifestacions".

L´Estat Islàmic i l´ús de Telegram

L'ús de Telegram per part de grups terroristes, i de l'Estat Islàmic en concret, és habitual durant els últims anys. Aquests tipus de canals proporcionen un espai virtual on els reclutadors poden interactuar directament amb individus vulnerables, oferint una narrativa distorsionada que promou la radicalització i l'adhesió a la causa gihadista.

La naturalesa encriptada de Telegram dificulta la vigilància i el control d'aquestes activitats per part de les autoritats, cosa que ha permès a l'Estat Islàmic expandir-ne la influència i reclutar seguidors, fins i tot en llocs on la seva presència física és limitada.

A través de canals i grups en aquesta aplicació de missatgeria xifrada, el grup terrorista ha difós propaganda violenta, vídeos d'entrenament i missatges de reclutament dirigits a potencials simpatitzants a tot el món.