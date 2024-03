Quantes passes cal fer cada dia per contrarestar el risc de mort?

Cada pas addicional fins al voltant de 10.000 passos per dia redueix el risc de mort i malaltia cardiovascular (ECV), independentment de quant de temps restant es passi de forma sedentària, informa un estudi de la Universitat de Sydney/Centre Charles Perkins (Austràlia) i publicat al British Journal of Sports Medicine .

Alguns estudis previs han demostrat que un nombre més gran de passos diaris s'associa amb nivells més baixos de mort i malalties cardiovasculars, mentre que altres han relacionat alts nivells de comportament sedentari amb més riscos de malalties cardiovasculars i mort. Tot i això, cap d'aquests estudis no va investigar si els alts nivells d'activitat física poden compensar o disminuir el risc de mort més gran i ECV associat amb el temps d'activitat sedentària.

Per abordar això, els autors d'aquest nou estudi, dirigit per la Universitat de Sydney/Centre Charles Perkins (Austràlia), van accedir a dades de 72.174 persones (edat mitjana 61 anys; 58% dones) inscrites a l'estudi Biobank del Regne Unit, una important base de dades biomèdica, que havien fet servir un dispositiu acceleròmetre al canell durant set dies per mesurar la seva activitat física. Les dades de l'acceleròmetre es van utilitzar per estimar el recompte de passos diaris i el temps de permanència sedentària, és a dir, assegut o ficat al llit estant despert.

La mitjana del recompte de passos diaris dels participants va ser de 6222 passos/dia, i es va prendre 2200 passos/dia (el 5% més baix dels passos diaris entre tots els participants) com a punt de referència per avaluar l'impacte de l'augment del recompte de passos a la mort i els esdeveniments d'ECV.

La mitjana del temps sedentari va ser de 10,6 hores/dia, per la qual cosa es va considerar que els participants de lestudi sedentaris durant 10,5 hores/dia o més tenien un temps sedentari alt, mentre que aquells que passaven menys de 10,5 hores/dia sedentaris tenien un temps sedentari baix. Durant un seguiment mitjà de 6,9 anys, van tenir lloc 1633 morts i 6190 esdeveniments d'ECV.

Després de tenir en compte altres factors potencialment influents, els autors van calcular que el nombre òptim de passos per dia per contrarestar l'alt temps sedentari era entre 9.000 i 10.000 passos/dia, fet que va reduir el risc de mortalitat en un 39% i el risc d'ECV incident un 21%. En tots dos casos, el 50% del benefici es va aconseguir entre 4.000 i 4.500 passos/dia.

Aquest és un estudi observacional, per la qual cosa no es pot establir causa i efecte. I encara que la gran mida de la mostra i el llarg seguiment van permetre reduir el risc de biaix, els autors reconeixen la possibilitat que altres factors no mesurats n'hagin afectat els resultats. Tot i això, conclouen: "Qualsevol quantitat de passos diaris per sobre dels 2200 passos/dia de referència es va associar amb una menor mortalitat i risc d'incidència d'ECV, tant pel temps de sedentarisme baix com per l'alt.