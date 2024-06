La quantitat de diners que podria acabar guanyant De La Fuente a l'Eurocopa

Luis de la Fuente, seleccionador de la selecció espanyola de futbol, es prepara per liderar l'equip a l'Eurocopa 2024 amb una estructura de premis i remuneració dissenyada acuradament per incentivar el rendiment i assegurar una competència emocionant.

Espanya té programats els seus partits crucials a partir del 29 de juny del 2024, on s'enfrontarà a Geòrgia als vuitens de final. Si avancen, la final se celebrarà el 7 de juliol del 2024 a Berlín. L'èxit en aquestes trobades es podria traduir en una bonança econòmica tant per als jugadors com per al cos tècnic.

La UEFA ha destinat un total de 331 milions d´euros a repartir entre les seleccions participants, com ha informat Infobae. L'equip campió podria rebre fins a 28,25 milions d'euros, depenent del seu exercici a la fase de grups. En cas que Espanya guanyi el campionat, Luis de la Fuente i cadascun dels 26 jugadors rebrien aproximadament 400.000 euros.

La distribució del premi segueix una estructura equitativa: el 40% del premi total atorgat per la UEFA es destinarà als jugadors i entrenador, i es distribuirà de manera equitativa entre els 26 jugadors convocats i el seleccionador. Si l'equip arriba als quarts de final, rebran el 30% del premi total concedit per la UEFA.

La UEFA ha establert premis específics per a cada fase del torneig, incentivant cada victòria i avenç en la competència. Cada victòria a la fase de grups atorgarà 1 milió d'euros, mentre que un empat significarà 500.000 euros. Avançar als vuitens de final sumarà 1,5 milions d'euros, els quarts de final 2,5 milions d'euros, i arribar a semifinals aportarà 4 milions d'euros addicionals. El subcampió rebrà 5 milions d'euros addicionals i el campió, 8 milions d'euros.

Els capitans de l'equip i l'exdirector esportiu de la RFEF han acordat que cap integrant de la selecció no cobrarà si no arriben almenys als quarts de final. Aquest acord intern reforça el compromís i la responsabilitat de tot lequip per assolir els objectius establerts.

Espanya haurà de superar diversos rivals, començant amb Geòrgia als vuitens de final. Cada enfrontament representa un repte i una oportunitat d'acostar-se més al premi màxim i la glòria europea.

L'Eurocopa 2024 també estableix remuneracions específiques per als àrbitres. Els àrbitres principals rebran 5.000 euros per partit a la fase de grups i 10.000 euros en fases posteriors. Els assistents i quarts àrbitres obtindran 2.500 euros a la fase de grups i 5.000 euros en fases posteriors. Els àrbitres VAR rebran 3.000 euros per partit a la fase de grups i 5.000 euros en fases posteriors.