Quants diners ha gastat l'Estat en subvencions per als bitllets de tren a 7 euros?

per Redacció CatalunyaPress

Entre el 2021 i el 2023, el Govern d'Espanya ha atorgat subvencions per un total de 202 milions d'euros per mantenir els cànons que Adif, l'empresa pública, cobra als operadors ferroviaris. Aquestes subvencions han contribuït a mantenir els preus dels bitllets, permetent que es venguin des de 7 euros amb Renfe, 9 euros amb Ouigo i 18 euros amb Iryo.

Durant unes jornades sobre cànons ferroviaris, el director financer d'Adif, Manuel Fresno, va ressaltar el compromís econòmic de l'executiu socialista (en solitari o en coalició) "per fomentar el transport amb tren". Ha subratllat que aquestes contribucions són fonamentals perquè els operadors com Renfe, Ouigo (companyia francesa) i Iryo puguin oferir bitllets des de 7, 9 i 18 euros, respectivament.

Cal tenir en compte que la irrupció d'Ouigo el 2021 va marcar un punt d'inflexió al mercat ferroviari, seguit per Renfe amb el seu servei de baix cost ( low cost ) Avlo, i posteriorment per Iryo el 2022.

Fresno va fer una comparació entre els cànons ferroviaris espanyols i els de França i Itàlia, i va concloure que els d'Espanya es destaquen per ser considerablement més baixos.

Per part seva, Ramón Azuara, director d'Operacions de Renfe, va proposar la inclusió de criteris addicionals en el càlcul dels cànons ferroviaris, com el desgast de la infraestructura. A més, ha destacat que les possibles reduccions als cànons no afectarien significativament els operadors d'alta velocitat, ja que podrien ser compensades mitjançant recàrrecs.

L'última de les intervencions va ser de Guillermo Castrillo, d'Iryo, que va ressaltar que els cànons contribueixen al canvi modal, la descarbonització i la competitivitat del ferrocarril davant d'altres mitjans de transport.

Augmenta l´ús del tren a Espanya

Cal tenir en compte que, el transport de viatgers per tren a Espanya va créixer el 2023 un 20,7% respecte a l'any anterior i va assolir els 653,8 milions de passatgers.

Aquestes dades les va publicar dilluns 4 de març passat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquesta xifra, influïda per un any en què es van posar en marxa mesures de subvenció al transport públic i quan també va créixer la competència al tren, se superen els 627,1 milions de persones que van viatjar en ferrocarril el 2019, any previ a la pandèmia.