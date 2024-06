Quants diners han destinat la Seguretat Social a la paga ordinària i extra de juny?

La Seguretat Social va destinar aquest mes de juny un total de 25.171,5 milions d'euros a abonar la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives, així com la paga extraordinària, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

En concret, es van dedicar 12.751,5 milions a l'abonament de la nòmina ordinària, un 6,3% més que el juny del 2023, i 12.420 milions a la paga extra, un 6,2% més.

La nòmina mensual ordinària de les pensions va superar per primera vegada el juliol del 2023 els 12.000 milions d'euros i aquest mes torna a marcar un nou rècord després de la pujada de les pensions contributives un 3,8% per a aquest any 2024.

El Departament que dirigeix Elma Saiz estima que la despesa en pensions es va situar a l'11,5% del PIB al juny.

Segons el Ministeri, més de 10,1 milions de pensions (10.142.040) perceben la paga extra, amb una quantia mitjana de 1.224,6 euros, un 4,9% més que la mateixa data de l'any passat.

La paga extraordinària s'abona al conjunt de les pensions a excepció de les derivades d'accident de treball i malaltia professional, en 12 pagues, ja que les extres es prorrategen a les mensualitats ordinàries.

Dels 12.751,5 milions d'euros que es van dedicar al juny a la nòmina ordinària de les pensions contributives, tres quartes parts es van destinar al pagament de les pensions de jubilació, que van sumar un import de 9.322,3 milions d'euros, un 6, 6% més que el juny de l'any passat.

A les pensions de viduïtat es van destinar 2.106,2 milions d'euros, un 5,2% més que fa un any, mentres que a les prestacions per incapacitat permanent es van dedicar 1.117,3 milions d'euros (+5,4%).

Per part seva, el pagament de les prestacions per orfandat va comportar un import de 171,4 milions d'euros (+4,9%), i el de les prestacions a favor de familiars va totalitzar 34,1 milions d'euros (+8%) .

La de jubilació, principal pensió per a 6,4 milions de persones

El juny d'aquest any s'han abonat 10.163.619 pensions contributives, un 1,2% més que fa un any, 9,2 milions de pensionistes. Del total de pensions, 6,5 milions eren pensions de jubilació; 2,3 milions eren pensions de viduïtat; 961.167 eren d'incapacitat permanent; 341.262 eren pensions d'orfandat, i 46.088 a favor de familiars.

Del total de pensionistes, 4,6 milions són homes i 4,6 milions dones. El nombre de pensions per pensionista és de 1,1.

La pensió principal percebuda és la de jubilació per a 6,4 milions de persones, de les quals el 60% són homes; la de viduïtat és la principal prestació per a 1,5 milions de persones (el 96% són dones); la d'incapacitat permanent és la pensió principal per a 956.679 pensionistes; la d'orfandat per a 323.278 persones, i la de favor de familiars per a 45.500 pensionistes.

La pensió mitjana de jubilació puja fins a 1.441,8 euros/mes

Després de la pujada de les pensions amb l'IPC aplicada des de principis d'any, la pensió mitjana de jubilació va augmentar al juny gairebé un 4,9% interanual, fins a 1.441,8 euros mensuals.

Per la seva banda, la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat ia favor de familiars), es va incrementar un 5% interanual, fins a situar-se a 1 de juny d'aquest any a 1.254 ,6 euros mensuals.

Així mateix, la pensió mitjana de viduïtat va arribar al juny als 896,5 euros mensuals, amb una alça del 5,2% respecte a l'import d'un any abans.

Al Règim General, la pensió mitjana de jubilació va pujar a 1.601 euros mensuals, davant els 962,8 euros al mes del Règim d'Autònoms. A la Mineria del Carbó, la pensió mitjana de jubilació és de 2.803,5 euros al mes i al del Mar, de 1.598 euros.

La quantia mitjana de les noves altes de jubilació al sistema va pujar el mes de maig del 2024 (última dada disponible) a 1.531,9 euros mensuals.

Augmenten les jubilacions demorades

De les noves altes de jubilació produïdes durant els primers mesos de l'any (138.196), el 70% van ser amb l'edat ordinària (96.761), mentre que un 10,2% es corresponen amb la modalitat de jubilació demorada, davant del 4,8 % que suposaven el 2019.

Per contra, segons el Ministeri, el nombre de jubilacions anticipades s'ha reduït "considerablement", ja que el 29,3% de les noves altes registrades al maig (41.398) van ser jubilacions anticipades, quan el 2019 suposaven el 40%.

El Ministeri ha informat, a més, que al maig (última dada disponible) la mitjana de temps de resolució dels expedients ha estat de 8,45 dies en el cas de les pensions de jubilació i de 9,61 dies en el cas de viduïtat.

En aquest sentit, el Departament que dirigeix Elma Saiz ha recordat que, per llei, el termini màxim de resolució és de 90 dies tant per a les pensions de jubilació com per a les de viduïtat.

Classes passives

D'altra banda, el nombre de pensions pertanyents a classes passives en vigor al tancament del maig d'aquest any (última dada disponible) va ser de 710.591, xifra un 2,3% superior a la del mateix mes del 2023. La nòmina mensual d'aquestes pensions va pujar a 1.577,8 milions d'euros, un 7,2% més.

El Règim de Classes Passives de l'Estat inclou fonamentalment el personal militar i els funcionaris de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració de Justícia, de les Corts Generals i d'altres òrgans constitucionals o estatals, així com els funcionaris transferits a les comunitats autònomes.

Més de 773.000 pensions perceben complement per escletxa de gènere

Amb data 1 de juny, 773.783 pensions percebien el complement per bretxa de gènere, l'objectiu del qual és corregir de mica en mica la diferència que es produeix entre la pensió mitjana que rep un home i la que rep una dona.

L'import mitjà mensual d'aquest complement a la pensió, rebut en un 90% per dones, és de 71 euros. De les 773.783 pensions complementades, el 24% correspon a pensionistes amb un fill (186.032); el 47% amb dos fills (363.864); el 18,9%, amb tres (145.939); el 10,1% (77.948), amb quatre fills.

Aquest complement, vigent des del febrer del 2021, consisteix en una quantia fixa que, després de la revaloració per al 2024, ascendeix a 33,2 euros al mes per fill. Es demana alhora que se sol·licita la pensió.