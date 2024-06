Quatre jugadors del Madrid ja són els màxims guanyadors de la Champions

per Gabriel Izcovich

El Reial Madrid segueix escrivint capítols daurats en la història del futbol, i la seva recent conquesta de la quinzena Lliga de Campions a Wembley ha afegit una fita més a la seva gloriosa trajectòria. Amb la victòria per 0-2 sobre el Borussia Dortmund, quatre jugadors de l'equip blanc, Nacho Fernandez, Toni Kroos, Luka Modric i Dani Carvajal, han aconseguit la sisena Champions, consolidant-se com a llegendes del club i del futbol europeu.

Paco Gento, una llegenda del Reial Madrid, ostentava el rècord de major nombre de Copes d'Europa guanyades per un jugador, amb sis títols obtinguts entre el 1956 i el 1966. Gento va ser part fonamental de l'equip que va dominar el futbol europeu durant la primera dècada de la competició. La seva velocitat, habilitat i esperit competitiu el van convertir en un jugador icònic. Ara, més de cinc dècades després, Nacho, Kroos, Modric i Carvajal han igualat aquesta marca, subratllant la continuïtat de l'èxit al Reial Madrid. Aquests són els nous hexacampions:

Nacho Fernandez

Format al planter del Reial Madrid, Nacho Fernandez ha estat un exemple de lleialtat i professionalisme. La seva versatilitat per jugar en diverses posicions de la defensa ho ha convertit en un recurs valuós per a tots els entrenadors que ha tingut. Tot i que no sempre ha estat titular indiscutible, el seu rendiment ha estat constant i vital en moments clau.

Toni Kroos

Des de la seva arribada al Reial Madrid el 2014, Toni Kroos s'ha establert com un dels migcampistes més complets i elegants del futbol modern. La seva visió de joc, precisió a la passada i capacitat per controlar el ritme del partit han estat fonamentals en els èxits de l'equip. Amb sis Champions en el seu haver, Kroos es consolida com un dels millors centrecampistes de la seva generació.

Luka Modric

El cervell de l'equip, Luka Modric, ha estat el motor del migcamp madridista des que va arribar el 2012. La seva habilitat per manejar la pilota, la seva intel·ligència tàctica i la seva capacitat per aparèixer en moments crucials l'han convertit en una peça clau. Modric, guanyador de la Pilota d'Or el 2018, segueix demostrant la seva qualitat i lideratge al camp.

Dani Carvajal

Un producte del planter madridista, Dani Carvajal, s'ha guanyat el seu lloc com un dels millors laterals drets del món. La seva intensitat, compromís defensiu i habilitat per incorporar-se a l'atac han estat essencials al sistema de joc del Reial Madrid. Amb sis Champions, Carvajal ha deixat una empremta indeleble a la història del club. A més d'aquests quatre jugadors i Paco Gento, la llista de futbolistes amb més títols de la Champions inclou noms llegendaris. Entre ells, destaquen:

Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stéfano, una de les figures més emblemàtiques del Reial Madrid, va guanyar cinc Copes d'Europa consecutives entre 1956 i 1960. La seva influència a l'equip i al futbol mundial és inqüestionable, sent un jugador clau en la construcció de la dinastia del Reial Madrid a Europa.

Cristià Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha guanyat cinc títols de la Champions League, un amb el Manchester United el 2008 i quatre amb el Reial Madrid (2014, 2016, 2017, 2018). És el màxim golejador històric de la competició i un dels jugadors més decisius a la seva història.

Lionel Messi

Lionel Messi ha guanyat la Champions quatre vegades amb el Barcelona (2006, 2009, 2011, 2015). La seva influència i rendiment al camp han estat determinants en cadascun d'aquests triomfs.

Clarence Seedorf

Únic jugador a guanyar la Champions League amb tres equips diferents (Ajax el 1995, Reial Madrid el 1998 i AC Milan el 2003 i 2007), Seedorf és una figura única en la història del torneig.

Andrés Iniesta i Xavi Hernández

Tots dos jugadors van ser pilars al Barcelona, guanyant la Champions en quatre ocasions (2006, 2009, 2011, 2015). El seu mestratge al migcamp i la seva capacitat per controlar el joc els van fer insubstituïbles.