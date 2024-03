Quin cotxe xinès és al nivell d'un Rolls-Royce?

per Redacció CatalunyaPress

Per a la majoria de fabricants dautomòbils arribar al nivell de sofisticació de Rolls-Royce és un objectiu inabastable.

La companyia xinesa Nio demostra en un vídeo com la suspensió dels cotxes poden estar a l'alçada d'aquesta marca britànica.

Nio ha volgut ser més original que la centenària marca de luxe fundada per Charles Rolls i Henry Rollce el 1904 per demostrar la qualitat de la suspensió del Nio ET9. En lloc d'escollir una moneda per fer la prova de la suspensió ha decidit anar una mica més enllà amb l'anomenada prova del cambrer.



La prova consisteix a fer avançar un Nio ET9 sobre una superfície plena de ressalts amb la particularitat que sobre el capó del cotxe s'ha col·locat prèviament una safata amb tres pisos de copes de cava plenes.

Al final de la prova, les copes romanen intactes, sense caure ni vessar una gota de líquid, cosa que confirma l'èxit de la suspensió del Nio ET9 i la seva capacitat per igualar la qualitat i refinaments associats a un Rolls-Royce.

Nio també ha demostrat l'eficàcia del sistema de suspensió SkyRide per facilitar la vida dels conductors en condicions climàtiques adverses.

El seu model de cotxe es pot alliberar de la neu acumulada per si mateix sense necessitat d'haver de recórrer a una rasqueta per retirar el blanc element de la carrosseria del vehicle. A les imatges es veu com gràcies al xassís vibratori del N9 el cotxe és capaç de sacsejar-se de gran part de la neu acumulada a l'exterior del vehicle.