Quina famosa cantant americana ha entrat a la llista Forbes?

La cantant nord-americana Taylor Swift ha aconseguit situar-se per primera vegada entre els més rics del món, segons el llistat anual publicat per la revista 'Forbes', que reconeix l'artista, amb només 34 anys, entre les 2.781 persones amb una fortuna estimada d'almenys 1.000 milions de dòlars (930 milions d'euros) i torna a assenyalar l'empresari francès Bernard Arnault com el més acabalat i Amancio Ortega com la fortuna espanyola més gran.

El 2024, la llista de multimilionaris de 'Forbes' arriba al nombre més gran de membres de les 38 edicions, amb un total de 2.781 persones, un augment de 141 multimilionaris respecte del 2023 i de 26 sobre l'anterior rècord de 2021, el patrimoni agregat del qual s'estima en uns 14,2 bilions de dòlars (13,2 bilions d'euros).

La riquesa conjunta acumulada pels multimilionaris de la llista Forbes de 2024 representa un increment d'uns 2 bilions de dòlars (1,8 bilions d'euros) respecte a la xifra dels més rics del 2023 i un augment d'1,1 bilions de dòlars dòlars (1,02 bilions d'euros) sobre l'anterior rècord registrat el 2021.

No obstant això, tal com passa a l'economia en general, el llistat del 2024 mostra també la desigualtat en el repartiment de la riquesa, ja que amb prou feines 14 persones amb patrimonis estimats de més de 100.000 milions de dòlars (93.015 milions d'euros) acumulen al voltant de 2 bilions de dòlars de riquesa, la qual cosa implica que el 0,5% dels 2.781 multimilionaris del món posseeixen el 14% de tota la riquesa de les fortunes més grans.

Un any més, els Estats Units repeteixen com el país amb més multimilionaris, amb una xifra rècord de 813 rics, davant de 735 el 2023, la fortuna agregada dels quals sumaria 5,7 bilions de dòlars (5,3 bilions d'euros), davant els 4,5 bilions de dòlars (4,2 bilions d'euros) d'any anterior, mentre la Xina segueix en segon lloc, amb 473 multimilionaris, el patrimoni conjunt dels quals s'estima en 1,7 bilions de dòlars (1,6 bilions d'euros).

| Europa Press

Per la seva banda, l'Índia, amb 200 multimilionaris i fortunes de 954.000 milions de dòlars (887.365 milions d'euros), ocupa la tercera posició, davant d'Alemanya, amb 132 rics i 59.000 milions de dòlars (54.879 milions d'euros) de patrimoni conjunt, mentre que Rússia, malgrat les sancions, és el cinquè país amb més multimilionaris, amb 120, 15 més que l'any passat, la fortuna total del qual és de 537.000 milions de dòlars (499.492 milions d'euros).

A l'edició del 2024, el 66% dels multimilionaris del llistat van fundar o van cofundar la seva empresa o van crear la seva pròpia fortuna, en lloc d'heretar-la, davant del 69% el 2023.

Per la seva banda, l'edat mitjana dels multimilionaris és de 66 anys, sent el magnat de les assegurances George Joseph, amb 102 anys, el membre de més edat de la llista i una de les 425 persones de 80 anys o més, mentre que la persona multimilionària més jove és Livia Voigt, de 19 anys, una hereva brasilera amb un avi que va cofundar el productor d'equips elèctrics WEG.

Les dones multimilionàries representen a la darrera edició del llistat 369 dels 2.781 més rics del món, o al voltant del 13%, en línia amb la proporció del 2023.

En aquest sentit, la dona més rica torna a ser Françoise Bettencourt Meyers, hereva de L'Oréal, amb un patrimoni estimat de 99.500 milions de dòlars (92.550 milions d'euros), mentre que la multimilionària més gran feta a si mateixa és la naviliera suïssa Rafaela Aponte-Diamant, amb 33.100 milions de dòlars (30.788 milions d'euros).

Bernard Arnault continua sent el més ric

La llista Forbes del 2024 torna a coronar com el més ric entre els rics l'empresari gal Bernard Arnault, conseller delegat del grup francès de productes de luxe LVMH, amb una fortuna estimada en 233.000 milions de dòlars (216.725 milions d'euros), cosa que representa un increment de 22.000 milions de dòlars (20.463 milions d'euros) sobre el 2023.

En segona posició se situa Elon Musk, el patrimoni del qual s'estima en 195.000 milions de dòlars (181.380 milions d'euros), secundat per Jeff Bezos, amb una fortuna estimada en 194.000 milions de dòlars (180.449 milions d'euros), Mark Zuckerberg, amb uns 177.000 milions de dòlars (164.637 milions d'euros) i Larry Ellison, amb 141.000 milions de dòlars (131.151 milions d'euros).

Un any més, Amancio Ortega apareix com la fortuna espanyola més gran, en el lloc 13 del rànquing mundial, amb un patrimoni estimat en 103.000 milions de dòlars (95.805 milions d'euros), per davant de la seva filla Sandra, que ocupa el lloc 263 amb una fortuna de 9.300 milions de dòlars (8.650 milions d'euros), mentre que el tercer entre els espanyols i 486 del món seria Rafael del Pino, amb un patrimoni estimat de 6.000 milions de dòlars (5.581 milions d'euros).

En total, la llista del 2024 conté 265 nous multimilionaris, i el més ric entre les noves incorporacions al rànquing és l'italià Andrea Pignataro, amb 27.500 milions de dòlars (25.579 milions d'euros), mentre que també destaquen les entrades del fundador de la cadena de menjar ràpid Raising Cane, Todd Graves, amb 9.100 milions de dòlars (8.464 milions d'euros), així com dels confundadors de la firma tèxtil Shein: Maggie Gu, Molly Miao i Ren Xiaoqing, valorats en 4.200 milions de dòlars cadascun ( 3.907 milions d'euros).

Tot i això, l'entrada més popular a la llista del 2024 és la de la cantant nord-americana Taylor Swift, que amb una fortuna estimada en 1.100 milions de dòlars (1.023 milions d'euros) aconsegueix el lloc 2.545 del llistat amb només 34 anys.

En aquest sentit, els responsables de la classificació destaquen el mèrit de l'artista d'haver aconseguit "una gesta que cap altre músic havia aconseguit abans" en convertir-se en multimilionària exclusivament gràcies als guanys de la música i les actuacions.