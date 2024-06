Quins medicaments s'associen a un risc menor de trencament d'un aneurisme cerebral?

per Redacció CatalunyaPress

Un nou estudi suggereix que les persones que prenen alguns medicaments comuns poden tenir un risc menor de patir un vessament cerebral hemorràgic a causa del trencament d'un aneurisme cerebral. L'estudi es publica a 'Neurology', la revista mèdica de l'Acadèmia Nord-americana de Neurologia.

Els resultats no tasten que aquests fàrmacs redueixin el risc d'aquest tipus d'aneurisme; només mostren una associació. "Necessitem urgentment noves formes de prevenir aquest tipus d'accident cerebrovascular, que passa a edats més primerenques i amb una taxa de mortalitat més alta que altres tipus d'accident cerebrovascular", relata l'autor de l'estudi, Jos Peter Kanning, del Centre Mèdic Universitari de Utrecht als Països Baixos.

"Els nostres tractaments quirúrgics actuals per als aneurismes cerebrals tenen un risc de discapacitat permanent i mort que sovint supera els beneficis potencials, per la qual cosa prevenir el trencament amb un fàrmac no invasiu seria molt beneficiós".

Per a l'estudi, els investigadors van observar 4.879 persones que havien trencat aneurismes cerebrals, anomenades hemorràgies subaracnoides aneurismàtiques. Cadascuna d'aquestes persones va ser comparada amb nou persones de la mateixa edat i sexe, per a un total de 43.911 persones que no tenien aneurismes cerebrals trencats.

Posteriorment, els investigadors van observar els registres mèdics electrònics per veure quins medicaments receptats prenien les persones.

Van descobrir quins quatre medicaments s'associaven amb un menor risc de trencament d'un aneurisme cerebral: el medicament per a la hipertensió lisinopril; el medicament per al colesterol simvastatina; el medicament per a la diabetis metformina; i el medicament tamsulosina, receptat per a l'engrandiment de la pròstata.

Després d'ajustar per altres factors que podrien afectar el risc d'accident cerebrovascular, com ara pressió arterial alta, tabaquisme, abús d'alcohol i el nombre total d'altres condicions de salut, els investigadors van trobar que les persones que actualment prenien lisinopril tenien un 37% menys de probabilitats de patir un trencament d'aneurisme cerebral que aquells que no prenen la droga.

Les persones que prenien simvastatina tenien un 22% menys de probabilitats de patir un vessament cerebral. Els que prenien metformina tenien un 42% menys de probabilitats de patir un accident cerebrovascular i els que prenien tamsulosina tenien un 45% menys de probabilitats.

Els investigadors també van trobar un risc més gran de trencament d'un aneurisme cerebral en persones que prenien quatre medicaments: l'anticoagulant warfarina; l'antidepressiu venlafaxina; el fàrmac antipsicòtic i antiemètic proclorperazin; i l'analgèsic co-codamol.

"Calen investigacions futures per investigar aquestes associacions i determinar si aquests medicaments són efectius per reduir el risc d'accident cerebrovascular hemorràgic", insisteix Kanning.

"Aquest treball també ens podria ajudar a identificar factors de risc addicionals d'hemorràgia subaracnoïdal, cosa que podria conduir a noves teràpies per controlar els aneurismes". Una limitació de lestudi va ser que els investigadors van observar les prescripcions de medicaments. És possible que les persones no prenguin els medicaments o els prenguin incorrectament.