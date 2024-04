Què significa 'a lo bajini', i per què és el lema de l'Athletic?

L'Athletic Club de Bilbao es va consagrar aquest dissabte campió de la Copa del Rei després de 40 anys d'espera. Pel camí va aixecar alguns trofeus de la Supercopa d'Espanya, però evidentment això no va ser motiu suficient perquè els carrers de Bilbao s'omplissin i, encara menys, perquè La Gabarra surti a passejar per les aigües del riu Nervión, com ho va a fer el proper dijous.

Un dels detalls que han fet que aquesta final sigui única ho va aportar Iñaki Williams. A la cerimònia posterior al partit, a l'hora de celebrar el triomf, l'atacant va lluir una samarreta retro. A l'esquena, on solen anar els noms dels futbolistes, portava la inscripció "A lo bajini". Què vol dir això?

L'expressió "allò bajini" s'utilitza per referir-se a alguna cosa que es fa de manera discreta, sense cridar l'atenció o sense que altres persones se n'adonin fàcilment. És una forma col·loquial d'indicar que alguna cosa es fa en secret o en veu baixa per evitar que sigui notat per altres. Per exemple, "parlaven a l'estil bajini perquè ningú escoltés la seva conversa".

Prové del terme "baixí" que en espanyol antic significava baix o inferior. D'aquesta manera, "allò bajini" es refereix a fer alguna cosa de manera discreta, oculta o en veu baixa, com si estigués en un nivell inferior o per sota del que seria normalment evident o públic. És una expressió col·loquial que ha perdurat en el llenguatge quotidià per referir-se a accions que es fan de manera sigil·losa o poc visible per als altres.

No és la primera vegada que aquesta expressió surt. En anteriors rondes de la Copa, Iñaki Williams la va fer servir per explicar el paper que estava i està desenvolupant el seu equip aquesta temporada. I la veritat és que l'Athletic està fent una temporada a l'estil bajini.

Després del partit, Williams va explicar aquest lema: "Va sortir com una cosa natural a les xarxes socials, ho vaig començar a dir i retuitejar. A la gent li va agradar i ha calat. Fer-ho a l'estil bajini està fent efecte. Estem fent les coses molt bé, treballant en silenci, i tant de bo que l'èxit faci tot el soroll”.

Una manera religiosa dactuar. La plantilla de l'Athletic va actuar durant els últims mesos i setmanes a l'estil bajini, mentre que ningú va voler avançar esdeveniments, i no van parlar de La Gabarra ni públicament ni fins i tot al vestidor. Una plantilla que sol fugir dels flaixos. Tot i estar fent una gran temporada, el davanter Gorka Guruzeta no sol mostrar-se fora del camp ni tenir els gestos que tenen altres homes. És el mateix cas d'Oihan Sancet, o fins i tot Nico Wiliams, tot i ser important a la selecció espanyola.

El concepte "al bajini" es pot explicar també en matèria mediàtica. El Reial Madrid i el FC Barcelona són sempre els més rellevants. El club blanc està tenint un curs immaculat, líder de LaLiga ia punt de disputar la ronda de quarts de final de la UEFA Champions League. Per part seva, els blaugranes han tingut un any molt irregular, amb pics de bon futbol, i amb la classificació als quarts de la màxima competició continental, però amb resultats dolorosos, que van portar el seu entrenador, Xavi Hernández, a anunciar la seva dimissió de cara al final de temporada.

D'altra banda, aquest any hi ha un equip que està copant portades com mai abans. El Girona FC està sorprenent, ja que té una plaça per a la propera Champions al seu abast, i ha acabat algunes jornades del campionat de LaLiga com a líder, amb l'esmentat Madrid. I finalment, l'Atlètic de Madrid, també entre els vuit millors d'Europa i amb resultats que han fet vibrar la seva afició.

En aquest sentit apareix l'Athletic al bajini. No ha fet soroll però ha guanyat la Copa. I està lluitant per acabar entre els quatre primers classificats de LaLiga, per obtenir una altra plaça Champions. Sigui el que sigui, almenys ja té assegurada una plaça per a l'Europa League, culminant així el retorn a Europa després de sis temporada d'absència. L'última vegada que van aconseguir aquest bitllet va ser el 2017. Precisament l'última temporada de Valverde a la banqueta de San Mamés, abans d'enrolar-se al del Barça.

El concepte "a l'estil bajini" també té a veure amb la manera de ser i d'entrenar de Valverde. El Txingurri és un dels entrenadors menys mediàtics no del panorama actual futbolístic a Espanya ia Europa, sinó a la història. Acostumat a mantenir-se en un segon pla, sense llançar declaracions cridaneres i evitant sempre parlar d‟àrbitres. Valverde ha rebut moltes crítiques durant la seva carrera, però acaba d'aixecar el seu trofeu número onze.