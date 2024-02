Quin és el cost humà per l'escassetat de medicaments a les farmàcies catalanes?

El desproveïment de medicaments és una de les principals preocupacions del sector salut a causa del seu augment progressiu. Així ho reflecteixen diversos informes, entre els quals destaca el PGEU Medicine Shortages Report 2023 , en què han participat 26 països, entre ells, Espanya.

Segons aquesta publicació, els farmacèutics dediquen tres vegades més temps a abordar situacions de localització de fàrmacs en comparació amb fa tan sols una dècada. Amb una mitjana de 9,5 hores mensuals per professional, es pot estimar que els farmacèutics destinen un cost considerable per abordar aquest desafiament creixent.

Considerant el sou per conveni, fixat en 16,62 euros per hora, el càlcul revela que, cada mes, a Catalunya s'inverteixen uns 631,56 euros per farmàcia per fer-hi front. Això es tradueix en una despesa anual significativa de 7.578,72 euros per botica.

Per això, el desproveïment no només es tradueix en la pèrdua d'adherència als tractaments o al possible col·lapse del sistema sanitari. També implica una despesa addicional per als titulars de farmàcia, que busquen resoldre un problema del qual no són responsables i que sorgeix per diverses causes, com l'augment puntual de la demanda, els conflictes internacionals, la regulació dels preus dels medicaments o les noves tendències en xarxes socials, entre d'altres.

Dificultats a tot el món

A Espanya, els professionals de la farmàcia enfronten considerables obstacles a causa de les restriccions regulatòries que dificulten la substitució de medicaments. Tot i això, han fet un pas endavant en unir-se a la primera xarxa digital de farmàcies a nivell mundial, que està llançant resultats positius en la recerca i solució de problemes de desproveïment.

Aquesta iniciativa permet als farmacèutics localitzar de forma instantània, a través de l'eina LUDA, la farmàcia més propera que disposi del medicament buscat quan un pacient visita la seva farmàcia habitual i no està disponible per a la seva dispensació. Això evita que el pacient hagi de recórrer múltiples farmàcies, cosa que estalvia un temps valuós en un tema on cada minut compta.

Només l'any 2023, aquesta eina tecnològica ha beneficiat aproximadament 162.000 pacients en permetre'ls trobar la seva medicació de manera ràpida i exitosa.

Aquesta iniciativa innovadora ressalta la importància dels serveis professionals d'assistència i, gràcies a la seva rapidesa, té el potencial de reduir els temps d'espera i els costos associats amb la recerca de medicaments esgotats, alliberant recursos per a altres tasques importants dins l'atenció farmacèutica . Per tant, aquest cas específic demostra com la tecnologia pot millorar l'accés a l'atenció mèdica i, alhora, optimitzar els recursos disponibles al sistema de salut.