Quin element mundial posa en perill el creixement econòmic de Catalunya?

En els darrers anys, l'economia catalana ha anat creixent de manera gradual, assolint un 2.6% interanual el primer trimestre del 2024, fet que suposa un lleu avantatge respecte a la mitjana espanyola, que està en un 2.4%. Aquest creixement robust ha posicionat Catalunya com una de les regions més pròsperes dʻEspanya, amb un pronòstic de creixement del 2.1% per a finals dʻany, en línia amb les expectatives nacionals. Aquestes dades provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya i de l'Institut Nacional d'Estadística, que subratllen la fortalesa i l'estabilitat de l'economia catalana en un context nacional i internacional complex.

Això no obstant, la dependència de Catalunya en les exportacions la fa particularment vulnerable a les tensions geopolítiques internacionals. Aquest tema va ser central a la recent Conferència de Risc País de Barcelona, organitzada per Coface en col·laboració amb CaixaBank, on es van reunir prop de 200 directors financers i empresaris per discutir els desafiaments i oportunitats que presenta el panorama econòmic global actual. Entre els ponents van destacar experts com Mikel Aguirre de Coface, l'empresari José Elías d'Audax, i Luis Pinheiro de CaixaBank Research, que van oferir anàlisis profundes i perspectives estratègiques sobre com les empreses poden navegar en aquest entorn incert.

Guillem Rodríguez, CEO de Coface a Espanya i Portugal, va subratllar la importància que les empreses es mantinguin informades sobre l'evolució de la geopolítica i l'economia per prendre decisions fonamentades. Rodríguez va destacar que l'entorn actual està marcat per conflictes regionals, canvis polítics, incerteses reguladores i una inflació persistent, factors que augmenten el risc d'insolvències empresarials. En la intervenció, va emfatitzar la necessitat d'una vigilància constant i d'estratègies adaptatives per mitigar aquests riscos.

La conferència també va abordar la desacceleració del creixement mundial, previst en un 2,6% per a aquest any. Luis Pinheiro va subratllar el paper crucial de les economies emergents en aquest escenari. Va destacar que el Sud-est Asiàtic, amb una projecció de creixement del 4,6% el 2024, serà un motor clau per al creixement global, contribuint significativament al PIB mundial. Aquest enfocament a les economies emergents ressalta la necessitat que les empreses catalanes diversifiquin els seus mercats i busquin oportunitats més enllà de les fronteres europees.

José Elías, d'Audax Renovables, va oferir consells valuosos per a la internacionalització empresarial. Va subratllar la importància de comprendre i adaptar-se als mercats locals, a més de la necessitat de tenir projectes escalables i accés a finançament adequat. Segons Elías, aquests elements són essencials per transformar microempreses en petites i mitjanes empreses (pimes) competitives a nivell internacional.