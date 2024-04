Quina ha estat la pujada interanual de l'IPC del març a Catalunya?

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya creix un 3,1% al març respecte a un any abans, quatre dècimes més que al febrer (2,7%), i la taxa intermensual va pujar un 0,9%, segons dades fetes públiques aquest divendres 12 d'abril per part de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Pel que fa al conjunt del territori d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 3,2%, quatre dècimes més que el mes anterior (2,8%), i la taxa anual de la inflació subjacent va baixar dues dècimes, fins al 3,3%.

Cal destacar que la taxa interanual de Catalunya es va situar una dècima per sota de la mitjana a Espanya. Per comunitats, les dades més recents del conjunt de l'Estat les encapçala, en aquesta ocasió, Extremadura (3,6%), seguida de les Illes Canàries (3,5%), Galícia (3,5%) i Navarra (3, 4%). D'altra banda, els creixements més baixos es van produir a la Ciutat Autònoma de Melilla (2,7%), La Rioja (3%), Cantàbria (3%) i la Comunitat de Madrid (3,1%).

Segons les dades que s'han conegut aquest divendres 12, els preus que més van pujar al març a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser els restaurants i els hotels (4,8% per part de l'hostaleria, una de les locomotores de la economia, tant de Catalunya com del conjunt de l'Estat); les begudes alcohòliques i el tabac (4,1%); els aliments i les begudes no alcohòliques (3,9%); el lleure i la cultura (3,7%) i el transport (3,6%).

D'altra banda, cal tenir en compte que també van créixer, encara que menys, l'apartat d'altres béns i serveis (3,4%); l'ensenyament (3,3%); la sanitat (2,6%); vestit i calçat (1,9%); els mobles i articles de la llar (1,3%); l'habitatge (1%) i, en un percentatge molt menor, les comunicacions (0,3%).

Quines són les dades desglossades per províncies?

Per províncies, la variació interanual de l'IPC al març es va situar al 3,4% a Tarragona, al 3,1% a Barcelona ia Lleida i al 2,8% a Girona.

Igualment, respecte al mes de febrer passat, els preus van pujar un 1,6% a Tarragona, un 1,4% a Barcelona, un 1,1% a Lleida i un 1% a Girona.