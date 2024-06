Quines són les addiccions més tractades a Catalunya?

per Redacció CatalunyaPress

Un total de 15.734 persones van iniciar a Catalunya un tractament per a addiccions el 2023, segons dades d'un informe de l'Observatori Català de Drogues i Addicció Comportamental de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Aquesta xifra "no reflecteix un increment del problema, sinó que mostra un augment de l'accessibilitat i de l'esforç per detectar i tractar persones amb addiccions", ha informat dimecres la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.

Ha explicat que aquest servei s'emmarca dins del Pla de drogues i addiccions comportamentals 2019-2025 i que les demandes de tractament són ateses a 63 centres d'atenció i seguiment (CAS), que formen part dels recursos de la Xarxa d'Addiccions de Catalunya.

La majoria dels inicis de tractament per addicció a una droga van ser per l'alcohol, amb 6.555 casos, que representen el 44% del total, i el perfil de demandant correspon sobretot a homes (72% dels casos d'alcoholisme) amb una mitjana d'edat de 47 anys.

"Mínim històric" de l'heroïna

La segona droga que va generar més inicis de tractament va ser la cocaïna, amb 3.492 casos (24% del total), seguida del cànnabis, que va causar 2.046 casos (14%) i va ser la droga que va produir més demanda a persones menors de 25 anys.

L'heroïna va marcar un "mínim històric" amb 1.115 casos (7,5% del total) mantenint la tendència descendent dels darrers anys i, respecte a la resta de substàncies, les úniques a superar les 100 demandes de tractament van ser les benzodiazepines (143), les amfetamines (106) i les metamfetamines (169).

El tabaquisme

El tabaquisme va generar 598 inicis de tractament, xifra que representa un 4% del total, i en general van ser persones amb una addicció greu i patologies derivades del consum de tabac, el 82% tenien entre 40 i 70 anys i el 47% eren dones.

Els inicis de tractament per addiccions comportamentals van ser 953 i van predominar els casos per jocs d'apostes, que representen el 76% d'aquest tipus d'addiccions (723), seguits de les atencions per videojocs, que equivalen al 8% (77 casos).