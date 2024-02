Rafa Nadal: 'Aràbia s'ha obert al món, si no evoluciona diré que em vaig equivocar'

El tennista espanyol Rafa Nadal va valorar el seu fitxatge recent per l'esport saudita per defensar que treballarà amb "els valors" que creu correctes amb una Aràbia que "s'ha obert al món" i vol evolucionar, una decisió que reconeixerà equivocada si no hi ha aquesta progressió en un país “amb un gran potencial”.

"És un país que s'ha obert al món i és un país amb un gran potencial. És lògic que el món se'n vagi per allà i la sensació és que es compra tot amb diners. I ara Rafa també s'ha venut", va dir aquest dimecres.

Nadal, que va tornar a les pistes a Austràlia al gener després d'un any de lesió, va ser més notícia les darreres setmanes per ser nomenat ambaixador de la Federació Saudita de Tennis.

En les primeres declaracions sobre el tema, el campió de 22 'Grand Slam' va negar que el seu fitxatge ho necessiti Aràbia per rentar la seva imatge, com s'interpreta que fan envoltant-se de moltes figures de l'esport.

"No crec que Aràbia em necessiti a mi per rentar cap imatge", va apuntar, acceptant la valoració pública que tot el que se'n va al país saudita ho fa per diners.

"Entenc que la gent s'ho pensi. Que hi ha coses que avui dia s'han de millorar, sens dubte. És un país que va molt endarrerit en moltes coses", va afirmar.

"El país s'ha obert recentment. Que el país no aconsegueix l'evolució que jo crec que ha de seguir en els següents 10 anys, 15 anys, et diré, em vaig equivocar del tot. Jo crec que tindré la llibertat per poder treballar amb els valors que jo crec que he de treballar i que siguin correctes. Si això no passa, diré que vaig cometre un error", va afegir.

Nadal va insistir que no es va unir a l'Aràbia per diners, fent referència a la possibilitat de crear-hi una nova Rafa Nadal Academy.

"Si parlem que és un tema econòmic jo diria que no. Em paguen, sí, que necessito els diners que rebré, per a res. Ni em canviarà la vida els diners que em pagaran", va dir.

"Jo no he signat un supercontracte, 'desgraciadament' si podem fer la broma, com altres companys esportistes que hi són, que els respecto totalment. El meu contracte amb ells és un contracte de promoure el tennis i d'intentar aconseguir els meus objectius", ha comentat .

A més, el tennista balear va confessar que van cometre un error en la comunicació del seu acord amb l'Aràbia Saudita.

"Vam cometre un error en la manera de comunicació, ho hauria d'haver explicat d'entrada. Ho faig com un repte personal. Sóc un ferm creient que l'educació i l'esport tenen el poder de canviar la vida", va dir.

"Tinc clàusules per sortir del contracte si sento que els meus objectius no es van complint i tindré la llibertat per poder treballar amb valors. Agafo el repte de generar a Aràbia el que tenim aquí a l'Acadèmia. No crec que hagi defraudat la gent, jo crec que la gent no té la informació”, va afegir.

D'altra banda, l'exnúmero u del món va ser preguntat per la igualtat a l'esport, quan se l'ha criticat de vegades en declaracions sobre aquest tema.

"Vull la igualtat, però aquest terme es porta a uns extrems. Per mi la igualtat no és regalar, la igualtat resideix en si Serena Williams genera més que jo, que guanyi més que jo. Jo vull la igualtat, jo vull que les dones guanyin més que els homes si generen més que els homes", va comentar.

Roland Garros i París 2024, dues cites que no es vol perdre

Nadal va repassar també la seva actualitat esportiva, ja que ja va avançar la baixa per a Doha que va anunciar aquest mateix dimecres en xarxes socials, per posar el punt de mira a Indian Wells i ja en la important gira sobre terra.

"Els meus plans aquests darrers anys s'han hagut de desviar moltíssim. Passen coses i un ha de ser flexible i amb una mentalitat oberta", va afirmar.

"Alcaraz és un molt bo i molt jove. Carlos té un nivell de tennis increïble, és un jugar supercomplet, no el veig debilitats com jo en tenies, a la seva edat. És un bon noi i té les idees molt clares. És algú amb una gran ambició, que diu que vol superar els rècord de Djokovic. Té tots els ingredients per aconseguir una carrera increïble", va dir sobre el murcià.

Mentrestant, el rei de la terra va recordar que no sap quant s'allargarà la seva carrera ni ho té decidit, però va deixar clar que Roland Garros i els Jocs Olímpics de París 2024 són dues cites en què de ben segur intentarà ser-hi.

A més, Nadal va respondre també en qualitat de soci del Reial Madrid, sobre el possible fitxatge de Kylian Mbappé.

"És clar que estimo Mbappé. Jo no sóc rancorós. Va prendre la seva decisió en el seu moment, nosaltres només ho veiem del punt de vista del fan del Reial Madrid. Si ens posem a la seva: és a la seva ciutat, té una pressió tremenda i li posen tots els diners del món sobre la taula. Tant de bo aquest any prengui una altra decisió", va confessar.

Finalment, el de Manacor també va fer menció a antigues declaracions sobre el seu possible interès a ser president del conjunt blanc.

"Si la vida em porta a tenir l'oportunitat d'això, i es donen les condicions, sí que és clar que em faria il·lusió. Jo què sé d'aquí a 15 anys el que pugui passar, quan el nostre millor president prengui una altra decisió amb la seva vida", va acabar.