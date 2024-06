Ramon Agenjo es postula com a futur president de Barcelona Global

per Redacció CatalunyaPress

La presidenta de Barcelona Global, Maite Barrera, ha proposat avui la Comissió Executiva (Comex) de l'Associació a Ramon Agenjo, conseller i secretari del Consell d'Administració de Damm, com a candidat a la presidència per al període 2024-2026.

La proposta ha estat acceptada per unanimitat per tots els membres de la Comissió Executiva i l'Assemblea General de Socis l'haurà d'aprovar el proper 26 de juny, prèvia recomanació favorable del Consell de Supervisió de l'entitat.

Maite Barrera, empresària i fundadora de Bluecap, ha presidit Barcelona Global des del 2022. Els estatuts de Barcelona Global estableixen que els mandats dels Presidents i la Comissió Executiva són per dos anys. En el cas de la presidència, sense possibilitat de reelecció fins que almenys transcorri un mandat.

Ramon Agenjo és conseller i secretari del Consell d'Administració de Damm, president del Grup Cacaolat i conseller de diverses empreses de Damm, grup en què ha desenvolupat la seva activitat professional des de fa quatre dècades. També és patró-director de la Fundació Damm i president de la Fundació Estrella de Levante, qui vehiculen les accions de mecenatge i filantropia de la companyia, i és patró de les principals institucions culturals, educatives i socials de Catalunya.

Agenjo forma part de Barcelona Global des de la seva constitució el 2012, amb Damm com a soci corporatiu protector, i ha impulsat projectes culturals com Barcelona Obertura, del qual n'és president.

El candidat presentarà la composició de la nova Comissió Executiva que l'acompanyarà durant el seu mandat, que estarà integrada per un màxim de 20 socis, al Consell de Supervisió de l'Associació, que haurà de ratificar-la a la reunió convocada pel proper dimarts 18 de juny .

El canvi de president no es produirà fins que l'Assemblea General de Socis voti la candidatura dimecres 26 de juny. Serà en aquesta trobada on la presidenta Maite Barrera faci balanç del seu mandat i passi a incorporar-se com a presidenta d'Honor de l'Associació, juntament amb els altres presidents que l'han precedit.