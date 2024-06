Ramon Agenjo serà el nou president del Barcelona Global

El conseller i secretari del Consell d'Administració de Damm, Ramon Agenjo, assumeix la presidència de Barcelona Global (BG) amb l'objectiu de potenciar l'esport, la cultura i la gastronomia com a vies perquè el talent “es quedi a la ciutat”.

Agenjo ha estat elegit president de l'entitat per un període de dos anys (2024-2026) després de rebre el suport unànime de l'Assemblea General de socis reunida aquest dimecres en substitució de Maite Barrera, de qui ha destacat la tasca a favor de la retenció de talent.

"Enfocaré el meu mandat en diferents aspectes, molts de continuïtat amb el que s'ha fet. Però crec que hem de portar esport, cultura, gastronomia als debats de Barcelona Global", ha dit en una compareixença davant dels mitjans de comunicació.

Agenjo s'ha mostrat "il·lusionat i agraït" pel nou càrrec: "M'entusiasma la meva ciutat, conec tots els seus barris. Als que la visiten sempre els dic 'somriu i refia't de la gent de Barcelona".

NOVA COMISSIÓ EXECUTIVA

L'Assemblea General de BG ha aprovat la composició de la Comissió Executiva (Comex) proposada per Agenjo, formada per 20 membres, quatre dels quals són vicepresidents: Michael Blackman (ISE), Carmina Ganyet (Colonial), Jaume Oliu (Harvest Capital Management), i Daniel Puig (Puig i FBCN), l'únic que repeteix al mateix càrrec.

Dels 20 membres de la Comex, 16 ja en formaven part i 4 s'incorporen per primera vegada; es tracta de la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina; la directora editorial de Premsa Ibèrica, Ainhoa Moll; el director de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Lluís Torner; i la presidenta i directora de Sorigué, Ana Vallès.

MAITE BARRERA

A la mateixa compareixença, Barrera ha fet balanç de la seva gestió, centrada principalment en la retenció de talent, en l'impuls de la nova llei de startups i de la celebració de la Copa Amèrica a Barcelona, un projecte aquest darrer heretat dels seus predecessors: "Això és una família", ha dit la presidenta sortint, que va proposar Ramon Agenjo com a candidat.

Ha destacat el caràcter "transversal i independent" de BG, que compta amb 1.223 socis --el 54% del pressupost de 2,4 milions euros per al 2024 procedeix de quotes dels associats--, dels quals 256 són empreses, centres de investigació, emprenedors, escoles de negocis, universitats i institucions culturals, i 960 són professionals.

"Després de 13 anys, Barcelona Global ha demostrat que ha deixat un llegat de compromís i responsabilitat amb aquesta ciutat. Però l'important no és que l'associació surti, sinó que Barcelona brilli Barcelona torna a brillar", ha assegurat Barrera, que ha advocat per la coresponsabilitat publicoprivada per assumir els futurs reptes de Barcelona, com ara l'habitatge, la mobilitat o l'aeroport de Barcelona.

Barrera ha recordat que BG va presentar una proposta, fruit d'un grup de treball amb activistes dins, l'única que segueix sobre les taules on es prenen les decisions, que permet equilibrar la connexió intercontinental i el respecte al medi ambient”.