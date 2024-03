La raó per la qual Superlliga està obligada a canviar de nom

La Superlliga Europea haurà de canviar el seu nom després que la Lliga danesa, coneguda com a 3F Superlliga, rebés "la plena aprovació" de la Unió Europea (UE) aquest dimecres 13 de març. La UE va confirmar que no es pot permetre que una possible futura lliga europea registri la marca 'Superlliga' com a marca comercial, segons un comunicat emès per la competició continental.

"Superlliga" és una marca comercial propietat conjunta dels clubs danesos, per la qual cosa no es pot permetre que una possible futura lliga europea la registri com a marca comercial a la UE. L'autoritat de marques de la UE ha donat la seva plena aprovació als clubs danesos”, va informar la competició danesa.

El projecte, liderat pel president del Reial Madrid, Florentino Pérez, amb el suport del mandatari del FC Barcelona, Joan Laporta, i sota la coordinació d'A22 Sports i el CEO, Bernd Reichart, havia optat pel nom Superlliga Europea per al llançament un nou projecte de competició de futbol continental de clubs.

Tot i això, el seu impuls ha provocat "una enorme oposició" per part de les lligues i confederacions nacionals, de l'Associació Europea de Lligues i de la UEFA, així com de diversos grups d'aficionats al futbol de tot Europa.

"L'oposició es basa principalment en el fet que la lliga serà gairebé tancada, en què la majoria dels clubs seran membres permanents sense risc real de baixar i, el que és més important, la lliga no respectarà la classificació anual de les lligues nacionals per a les competicions internacionals de clubs", va analitzar la Superlliga danesa.

La competició de Dinamarca ha considerat al seu comunicat que la marca 'European Super League Company SL' "suposaria una infracció", ja que "és la marca comercial propietat conjunta dels clubs danesos".

"Estem molt contents que l'autoritat de marques de la UE hagi acordat que la marca 'Superlliga' a la UE violarà el valor que els clubs danesos han invertit a la 3F Superlliga. Sempre hem estat en contra del desig dels grans clubs de crear una nova lliga europea. Hi ha d'haver obertura i classificació per als tornejos internacionals de clubs a través de les competicions nacionals", va afirmar el CEO de la Superlliga danesa, Claus Thomsen, content per la "victòria fora del camp".

Així, des de la competició danesa van insistir que aquesta decisió de la UE "significa que la marca no pot ser registrada per 'European Super League Company SL', i per això "haurien de recórrer la decisió o idear un altre nom".