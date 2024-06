# Les Reaccions a la Quinzena Champions del Madrid

El Reial Madrid ha conquistat la seva quinzena Lliga de Campions en vèncer el Borussia Dortmund a la final celebrada a l'estadi de Wembley amb un marcador de 0-2. Els gols de Carvajal i Vinicius van ser suficients perquè els blancs es consagrassin una vegada més com a reis d'Europa. La victòria ha generat una onada de reaccions entre les figures polítiques i l'afició, que no han trigat a expressar la seva alegria i felicitacions.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va ser un dels primers a felicitar l'equip madrileny. Sánchez va qualificar els jugadors blancs d'"imparables" i va destacar els èxits recents del club. "¡Una altra vegada reis d'Europa! Enhorabona per la 15a Champions al Reial Madrid. Moltes felicitats a l'equip ia tota l'afició per aquesta espectacular temporada. Sou imparables", va escriure al compte oficial de la xarxa social X.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també es va sumar a les felicitacions. Feijóo va celebrar que el Reial Madrid hagi portat el futbol espanyol "com més alt una vegada més". "La 15 ja és 'Història que tu vas fer'", va comentar en un missatge a X, després d'haver vist el partit al Santiago Bernabéu amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. "Veure'l al Santiago Bernabéu (al costat d'una alemanya) ha estat una experiència inoblidable", va afegir Feijóo.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, també van ser presents a Londres per presenciar la final. Tots dos van utilitzar la xarxa social X per expressar la seva felicitat i orgull. "Campions d'Europa una vegada més! La llegenda creix per 15a vegada", va escriure Ayuso. Per la seva banda, Almeida va felicitar no només l'equip, sinó també l'afició madridista: "Enhorabona al Reial Madrid per la Quinzena! Felicitats a tota l'afició madridista. El nom de Madrid i Espanya ressona avui a tot Europa gràcies al vostre triomf ", va assenyalar.

A més, Isabel Díaz Ayuso va anunciar que rebrà aquest diumenge a la Reial Casa de Correus, seu del Govern regional, a partir de les 18.45 hores, els jugadors, tècnics i equip directiu del Reial Madrid Club de Futbol per celebrar junts aquest històric triomf.