El Reial Madrid aixeca la quinzena Champions

El Reial Madrid es va proclamar campió de la Lliga de Campions 2023-2024 després de vèncer a la final per 0-2 el Borussia Dortmund gràcies als gols de Dani Carvajal i Vinícius Júnior a la segona meitat, després d'aguantar l'ímpetu dels alemanys , amb menys efectivitat, per fer realitat la quinzena Copa d'Europa a l'Estadi de Wembley (Londres).

Els de Carlo Ancelotti van estar contra les cordes a la majoria de minuts de la final, però la seva enteresa i fiabilitat en aquest tipus de partits van sostenir el seu triomf, que no es va decidir fins a la recta final. Davant les sacsejades d'un Dortmund valent des de l'inici, va emergir la figura de Carvajal, el millor dels blancs, en un córner per avançar els madridistes i acostar la Quinzena.

Amb el 0-1, va començar un altre partit, ja amb el Dortmund bolcat i el Madrid ple de confiança, i va ser Vinícius, un altre dels més destacats, que va rematar la feina i va tancar el títol. Amb aquest triomf, Toni Kroos, que s'acomiada, Luka Modric, Carvajal i Nacho Fernández arriben a Paco Gento i les seves sis Copes d'Europa per entrar a l'Olimp continental. El club madridista aixeca sis Champions en onze anys i augmenta la seva llegenda.

La invasió de diversos espontanis va protagonitzar els primers minuts de la final, impedint que es jugués a futbol. El Dortmund va arrencar més valent i arriscant a la construcció, sense perdre la intensitat esperada i intentant atemorir una possible sortida en tromba del Reial Madrid, que a poc a poc es va anar fent amb el control de la pilota, sense descuidar la pressió alta.

Tot just va trigar 10 minuts el conjunt madridista a aconseguir el domini de la pilota, mentre els alemanys van fer un pas enrere. No obstant això, la primera acció de perill va caure del costat del Dortmund, amb una rematada de Brandt que es va ser desviat, encara que el desmarcatge inicial de Füllkrug havia estat inhabilitat per fora de joc. 'Vini' va reaccionar amb un xut dins de l'àrea amb l'esquerra que se'n va anar a dalt, Intercanvi de cops i calma tensa a l'inici.

Segons el que estava previst, el conjunt alemany va créixer corrent a l'espai, i va ser passat el minut 20 quan es va poder avançar en la més clara. El veloç Adeyemi va aprofitar un gran enviament de Hummels per plantar-se davant Courtois, a qui va regatejar tirant-se molt llarga la pilota, permetent a Carvajal arribar a l'ajuda i evitar el primer. Aquí va començar l'angoixa madridista a la defensa, amb una pilota al pal de Füllkrug, que va posar l'estat d'alarma a la defensa blanca, capaç només de treure aigua.

La velocitat d'Adeyemi per l'esquerra, amb Brandt com a millor aliat, van torturar la defensa blanca, amb una altra ocasió que va aturar un Courtois inspirat. La pressió del Reial Madrid no era efectiva, amb un Dortmund que malgrat la pressió, es va mostrar molt còmode amb la pilota. També van crear perill amb algun xut des de la frontal, amb un Sabitzer dominador com a autor. El 0-0 va dominar fins al descans, amb els blancs sense rematar a porta a 45'.

Després del descans, va ser Kroos el que va avisar amb una falta directa a l'escaire que va desbaratar Kobel a córner, en què Carvajal també remat, però fos. Eren les dues primeres grans amenaces dels blancs al partit, disposats a mostrar una altra cara a la segona part. També va ser del lateral una nova ocasió, de volea després d'un enviament de Vini i de primeres, en una millor versió merengue.

Tot i això, el Reial Madrid seguia trobant a faltar un Bellingham desaparegut i un Vinícius de més a menys. Mentrestant, el Borussia seguia més ficat, amb Füllkrug creant problemes als centrals i fent treballar Courtois. El migcampista anglès va tenir al cap obrir el marcador després d'un centre mil·limètric de 'Vini', però el '5' no estava inspirat i ni tan sols va rematar, amb aparents problemes físics.

Sense gaire clarividència a la part ofensiva, tret d'alguna llampada de Vinícius, la pilota parada va ser aliada dels madridistes. En l'enèsim intent des de la cantonada, Carvajal, que no és el més perillós al terreny aeri, va rematar amb la testa al primer pal per enviar la pilota a la xarxa i encaminar el triomf i la Quinzena. El gol va descol·locar el Dortmund, que va veure com Bellingham va tenir a les botes, després d'una passada de la 'mort' de Camavinga, desaprofitava l'opció fàcil de matar el matx.

La final va entrar en un altre món, amb el Madrid molt més còmode i Terzic va moure fitxa, donant entrada a Malen i Haller, encara que va ser Kroos de falta qui va tenir a les botes acomiadar-se marcant sense sort. Camavinga va replicar amb un xut des del frontal que va fer treballar al màxim Kobel, que va evitar d'un manotazo, en un altre córner, el 0-2 de nou. El meta suís va mantenir vives les esperances del conjunt alemany.

Però aquestes ja es van esvair en els últims deu minuts. Va ser Vinícius Júnior, autor del gol a la final del 2022, que va recollir l'assistència de Bellingham, després d'error de Maatsen, i va enviar en un remat mossegat la pilota a les malles. El brasiler sentenciava el partit per als blancs, que ja assaborien la Quinzena amb el 0-2. El marcador favorable va propiciar els canvis al Reial Madrid, amb la sortida d'un Kroos eufòric amb la grada, reemplaçat per Luka Modric.

Els alemanys no van llençar la tovallola al mig de l'eufòria blanca, fins i tot acostant-se al marcador amb un gol de Füllkrug de cap gràcies a una bona centrada de Malen, encara que l'ariet alemany estava en fora de joc.

Entre canvis i faltes, en els últims minuts gairebé no es va jugar a futbol, en una clara demostració de veterania i experiència del Reial Madrid en aquest tipus de partits.