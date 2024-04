El Real Madrid certifica el seu passi a semis després de guanyar el City als penals

per Helena Celma

El Reial Madrid va vèncer el Manchester City aquest dimecres a la tornada de quarts de final de la Lliga de Campions celebrada a l'Etihad Stadium, destronant el vigent campió per refermar la seva candidatura a la quinzena corona gràcies a un Lunin decisiu a la tanda de penals que va decidir una soferta eliminatòria.

Després del 3-3 de l'anada al Santiago Bernabéu, els de Carlo Ancelotti es van prendre la revenja de l'eliminació la temporada passada a mans dels de Pep Guardiola, i van tallar la ratxa invicta dels anglesos a casa, des del 2018, a la Champions.

Als 45 minuts inicials, el Madrid va colpejar primer amb Rodrygo i es va defensar bé d'un City que, de menys a més, va rondar el gol.

El vigent campió ho va poder fer millor, com van demostrar en aquest canvi de terç ia la represa, amb un setge total sobre un Lunin decisiu ja abans de guanyar-se el titular amb escreix, fins que van aconseguir l'1-1 de Kevin de Bryune.

Després del temps extra on el desgast es va deixar notar, els penals van enlairar el meta ucraïnès de 25 anys, líder d'un nou episodi èpic del Madrid a Europa.

El City va sortir segurament com acostuma a casa, on se sent favorit amb més de 40 partits seguits sense perdre, fins i tot recordant el 4-0 els blancs l'any passat.

Un equip temible que va voler guanyar amb els galons i, per això, el Madrid era el favorit. Els d'Ancelotti van complir millor el pla: intensos en tres quarts de camp, i sobretot, si els celestes s'acostaven a Lunin.

El meta visitant va ser el primer que va donar seguretat als seus, amb molta pilota aèria, molt córner tancat.

Després, amb Jude Bellingham, i qualsevol que veiés l'opció de córrer en veritat, el Madrid va buscar petroli a dalt.

La falta de mordent del City es va veure en una pressió partida i poca contundència enrere, amb fins a set jugadors al replegament defectuós del 0-1.

Un cop de peu a Bellingham, l'anglès va obrir Vinícius i en el punt de penal va trobar només Rodrygo, que va tenir dues rematades per batre Ederson als 12 minuts.

Encaixar va anar bé fins i tot al City per ficar una mica més de sang a l'assumpte, però el Madrid va aconseguir un guió que sap interpretar.

Un bloc baix amb el perill dels dos brasilers més Fede Valverde a la sortida, encara que no ho va aprofitar. La sensació de perill visitant va anar disminuint i els de Guardiola van tenir els seus minuts de setge, on la seva pressió sí que era efectiva i les ocasions van anar arribant.

De Bruyne va aparèixer dues vegades en línia de fons, però Lunin va tallar les passades a Haaland. Amb tot, el noruec va caçar un rebuig en una i la va enviar al travesser.

També va provar des de fora de l'àrea l'equip anglès, sense punteria, i els d'Ancelotti se'n van anar amb motius per creure al descans, pel gol i la seva actuació defensiva, una doble victòria parcial sobre el City.

Sens dubte, al descans Guardiola va demanar més als seus i el líder de la Premier el va posar sobre la gespa.

El City perdona i el Madrid estira èpica

L'equip local va fer una marxa més a la seva conducció i cada atac va ser perill per dalt i per baix per a Lunin.

Un setge total sense respir per al Madrid, amb un rival ben ficat, també en defensa aquesta vegada, expeditiu a les grogues a Grealish i Gvardiol.

Sense fer fallida el mur visitant, Guardiola va acabar movent fitxa: Grealish per Jérémy Doku, i per això va trencar el City.

El belga va poder amb Carvajal i, en un mal rebuig de Rüdiger, va aparèixer De Bruyne per posar-la lluny de l'abast de Lunin (1-1).

El migcampista belga va perdonar un parell més abans que la pròrroga arribés a Manchester, després del quinzè córner (15-0) per als locals, que va perdonar Haaland en el seu últim servei.

El noruec, novament ben vigilat per la defensa blanca, va marxar lesionat i sense protagonisme una vegada més contra el conjunt espanyol.

Tot i això, els d'Ancelotti, que va ficar Luka Modric i Brahim, tenien un paper secundari en el partit, enmig del desgast total, amb Vinícius, després de veure's anul·lat per Walker per última vegada, i Carvajal demanant el canvi per lesió.

En el temps extra va seguir a mercè de la intensitat d'un City rebel·lat des del descans a cedir el territori a Champions.

Va tornar la defensa numantina del Madrid amb l'eliminatòria mirant els penals. La fatiga també va passar factura sens dubte als anglesos, que van haver de prescindir d'un far com De Bryune.

Allà va perdre en idees l'equip de Guardiola i, des dels 11 metres, el Madrid va treure el seu idil·li amb la competició.

Lunin va donar vida als d'Ancelotti aturant el tir de Bernardo Silva després que Modric fallés el seu. Després va fer el mateix amb el de Kovacic.

Amb aquest minvament, el City va veure fora de la seva defensa del títol i, el Madrid, amb el decisiu llançament de Rüdiger, a semifinals contra el Bayern Munic, que va eliminar aquest mateix dimecres l'Arsenal.

Favorit de nou en 'la seva' competició per intentar cordar la 'Quinzena', un Madrid que, per futbol o per literatura 'Champions', sembla jugar en una altra lliga a Europa.