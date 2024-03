El Reial Madrid pateix per passar a quarts davant un Leipzig combatiu (1-1)

El Reial Madrid va empatar (1-1) aquest dimecres contra el Leipzig a la tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions 2023-2024, en una mica atractiu partit dels locals, que van certificar la seva passada a quarts després de refugiar-se en un gol de Vinícius, patint fins al final, i sobreviure als perillosos acostaments alemanys, que van igualar amb una mica d'Orbán.

El dia del 122 aniversari del club, els pupils de Carlo Ancelotti van completar una pobra i molt grisa trobada en què tots els jugadors van estar per sota del seu nivell.

La falta d'actitud i urpa va desesperar fins i tot el Bernabéu, que es va haver d'acontentar, ja a la segona meitat, amb un gran gol de Vinícius contra assistit per Bellingham.

Els alemanys, que van acabar molt cansats, van respondre ràpid i van empatar ràpid i van creure fins al final --van poder igualar l'eliminatòria amb una pilota al travesser en el descompte--, embotellant fins i tot 14 vegades campió d'Europa, gaudint d'ocasions de tots els colors, encara que no sense prou ullal per assaltar el feu madridista.

L'empat talla el ple de triomfs continental del Reial Madrid, que passa a quarts invicte (7V i 1E). Amb el 0-1 de l'anada al capdavant, el Reial Madrid va arrencar el partit en un Bernabéu sostre una mica contemplatiu sense pilota, amb un sistema inèdit a l'hora de pressionar.

Amb un migcampista més del que és habitual i amb Bellingham com a referència al centre de l'atac, els blancs van patir diverses envestides dels alemanys a les botes d'Openda, encara que els seus dos trets clars van marxar una mica desviats.

A més, Sesko va enviar al cos de Lunin un mà a mà que no valia per fora de joc. Abans, un conjunt madridista més tímid ofensivament es va conformar amb una rematada estèril per sobre del travesser de Vinícius a centre lateral de Tchouameni.

I és que els blancs no es van trobar còmodes en un inici gris i poc ambiciós. Els alemanys es van aprofitar d'un centre del camp merengue una mica perdut i molt lluny dels duels, una situació que els va permetre diverses vegades embotellant els d'Ancelotti.

Bellingham va caçar un bon enviament profund de Valverde a la dreta, però es va trobar amb un encertat Orban amb la rematada. Fregant el descans, el conjunt alemany va tornar a gaudir de la millor ocasió a rematada d'Openda a la sortida d'un córner, amb un xut massa potent que se'n va anar a dalt.

El Bernabéu, disconforme, no va perdonar la falta de lliurament i actitud del seu equip els primers 45 minuts i va acompanyar la marxa a vestidors amb una forta xiulada.

El canvi de Rodrygo Goes per Camavinga al descans va demostrar que Ancelotti no estava content amb l'exercici de la primera part. Però no va aconseguir l'efecte desitjat, i va ser el Leipzig el primer a fer por, amb Lunin arribant tard a un enviament llarg de Raum, deixant Openda sol davant la porteria, però una mica escorat, cosa que va donar temps a l'ucraïnès a recuperar la possessió amb les mans.

El partit va seguir pels mateixos camins i es va aturar durant uns minuts per una empenta de Vinícius a Orban sense pilota per la qual va rebre la groga, encara que al límit de l'agressió.

El Reial Madrid va continuar jugant amb foc, molt contemplatiu i permetent que els alemanys creuessin línies gairebé sense oposició. La letargia madridista va desaparèixer només amb una veloç arrencada per l'esquerra de Vinícius des del centre del camp, arribant a línia de fons deixant una pilota enrere que Bellingham finament va estavellar a Rodrygo, mentre el Bernabéu esperava una reacció del seu equip, atesa l'envergadura del partit.

I aquesta va arribar a les botes de Rodrygo, amb la primera rematada a porta dels blancs, passada l'hora de joc, encara que va desviar bé Gulácsi. Tot seguit va arribar la contra que necessitava el Reial Madrid. Jude Bellingham va recollir la pilota recuperada per Toni Kroos i va contemporitzar de manera brillant la seva carrera per servir una fantàstica assistència a Vinícius, que de primeres va fer l'1-0 i va desestressar l'estadi.

El marcador de 2-0 a l'eliminatòria no va acovardir el Leipzig, que va continuar intentant-ho, i va trobar la recompensa només tres minuts després, amb una rematada encertada, guanyant Nacho al salt, del capità Orban a l'enviament de Raum.

L'empat va recuperar el rum-rum i la incertesa, tot i que el partit es va tornar més obert i elèctric. Això també beneficia els de Marco Rose, que van perdonar l'imperdonable, àvids davant les desconnexions i la desconcentració del conjunt madridista.

Les pèrdues constants van caracteritzar la versió de la recta final d'un Reial Madrid tancat enrere, llevat de centelleigs de Vinícius i Bellingham. A més, van patir molt a pilota parada, en gairebé un setge futbolístic del Leipzig. Rodrygo va tenir la sentència a la recta final, però ho va fer tot bé menys el seu xut ja a l'àrea.

I és que els madridistes van acabar demanant l'hora, molt tancats i veient com Dani Olmo manava al travesser una pilota volada l'última ocasió per als alemanys, que van fregar la gesta.