Reapareixerà Rafa Nadal a Montecarlo?

per Pau Arriaga Pérez

El torneig de Montecarlo, tercer Màsters 1.000 de la temporada que es disputarà entre el 8 i el 14 d'abril i primer sobre terra batuda, ha publicat la seva llista de jugadors inscrits... entre els quals hi ha Rafa Nadal.

El balear, onze vegades campió a l'argila vermella del Principat, on no juga des de l'any 2021 quan va ser eliminat als quarts de final pel rus Andrey Rublev, es va donar de baixa la setmana passada abans de debutar a Indian Wells (Estats Units) ), primer Masters 1.000 de l'any. De moment, des que es lesionés a l'Open d'Austràlia del 2023, només ha jugat tres partits, al torneig de Brisbane de principis d'aquest 2024.

D'aquesta manera, i atès que el guanyador de 22 'Grand Slams' no està inscrit al segon Masters 1.000 del 2024, el de Miami, que es disputarà entre el 20 i el 21 de març, el següent objectiu per al de Manacor estaria ja a la gira de terra batuda, amb la cita de Montecarlo programada per començar el 8 d'abril i en què tornarà a comptar amb rànquing protegit. La setmana següent se l'espera també al Godó.

També està inscrit a la cita monegasca el seu compatriota Carlos Alcaraz, que tornaria a disputar aquesta cita després d'absentar-se l'any passat, mentre que el 2022 no va poder passar de la seva estrena en caure davant el nord-americà Sebastian Korda i que el 2021 tampoc va participar.