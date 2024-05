Reclamen que la publicitat institucional es reparteixi seguint criteris objectius

Col·legis i associacions de periodistes estan aixecant la veu contra allò que consideren criteris heterogenis en el repartiment de la publicitat institucional per part de diverses administracions públiques.

Aquesta pràctica, segons argumenten, soscava la llibertat de premsa i l'objectivitat, tot alimentant un clima d'opacitat que desafia els principis fonamentals del periodisme.

Les crítiques provenen de diverses regions d'Espanya. Des del Col·legi Basc de Periodistes, la degana Amaia Goikoetxea, destaca la necessitat d'una autoregulació en la matèria perquè els governs segueixin directrius clares i transparents.

La manca d'aquests criteris, argumenta, ha portat a un sistema marcat per influències partidistes i ha desvirtuat el propòsit del servei públic.

L'entrada en vigor del reglament europeu que exigeix als governs respectar principis objectius en publicitat institucional ha avivat encara més el debat.

A Cantàbria, periodistes col·legiats han denunciat l'existència de "pseudomedis" finançats amb fons públics que contribueixen a la desinformació, mentre que a Galícia es reclama un model d'ajuts i publicitat institucional que garanteixi la integritat i la llibertat del periodisme.

A València, la Unió de Periodistes Valencians està investigant possibles subvencions a mitjans dedicats a difondre informació falsa, recolzant la necessitat de més transparència i objectivitat en els sistemes de contractació de publicitat institucional.

Tot i això, l'objectivitat mateixa és un punt de discussió entre els professionals. L'Administració pública espanyola, objecte de crítiques en aquest àmbit, està obligada a prendre mesures per exigències legals.

Aquesta setmana ha marcat l'entrada en vigor del reglament europeu de mitjans de comunicació, el qual els països han d'implementar com a molt tard a l'agost del proper any.

Aquest reglament no sols requereix que els mitjans publiquin la llista dels seus propietaris, sinó que també imposa als governs el respecte per una sèrie de principis en l'assignació de fons públics per a la publicitat institucional.

Com definir paràmetres objectius en el repartiment de publicitat? El degà del Col·legi Professional de Periodistes d'Andalusia, José Antonio Barrera, planteja aquests interrogants, destacant la necessitat de criteris més amplis que vagin més enllà del simple trànsit o la presència d'un mur de pagament.

Amb la responsabilitat recent assignada a l'àrea de Comunicació Institucional del Govern, encapçalada per José Manuel Nevado, la demanda per més transparència i equitat en aquest àmbit continua sent una prioritat per al periodisme espanyol.