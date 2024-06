Recompten més de 37.350 morts a l'ofensiva d'Israel contra Gaza

per Redacció CatalunyaPress

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), han elevat aquest dilluns prop de 37.350 els palestins morts, entre ells més de 15.700 nens, des de l'inici fa més de vuit mesos de l'ofensiva militar llançada per Israel contra la Franja de Gaza, iniciada després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre pel grup islamista i altres faccions palestines.

"El balanç de l'agressió israeliana ha augmentat a 37.347 màrtirs i 85.372 ferits", ha dit el Ministeri de Sanitat gazatí a través d'un comunicat, en què afirma que "l'ocupació israeliana va cometre dues matances contra famílies a Gaza durant les últimes 24 hores, amb deu morts i 73 ferits".

"Demanem a les famílies dels màrtirs i els desapareguts a la guerra a Gaza que completin les seves dades registrant-se a través d'un enllaç per completar totes les dades als historials del Ministeri de Sanitat", ha afegit, abans d'insistir que hi ha un nombre indeterminat de víctimes "sota les runes ia les carreteres". Les autoritats gazatíes han xifrat en prop de 10.000 els desapareguts.

Per part seva, l'oficina de premsa de les autoritats gazatíes han indicat que entre els morts hi ha més de 15.700 nens, inclosos 33 que "han caigut màrtirs a causa de la fam", a més de prop de 500 treballadors sanitaris, 70 treballadors de la Defensa Civil i 151 periodistes, inclòs Mahmud Qasem, mort durant les últimes hores. Així, ha acusat l'Exèrcit israelià de cometre 3.315 "massacres" des de l'inici del que descriu com una "guerra genocida" i ha apuntat que fins ara s'han recuperat 520 cossos en set fosses comunes trobades dins d'hospitals de la Franja de Gaza, segons un comunicat publicat a través del seu compte a Telegram.

"El 70% de les víctimes són nens i dones", ha recalcat, alhora que ha posat èmfasi que 17.000 nens "viuen sense un dels seus pares o sense tots dos", amb 3.500 menors "en risc de mort a causa de la desnutrició i la manca de menjar". A més, ha indicat que 12.000 ferits "necessiten viatjar per rebre tractament a l'estranger".

Les autoritats gazatíes han assenyalat a més que 10.000 pacients de càncer "s'exposen a la mort" i que 3.000 pacients amb "diverses malalties" necessiten igualment ser evacuats per rebre tractament a l'estranger, si bé el pas de Rafah va ser tancat per Israel després de prendre el costat palestí de la cruïlla durant la jornada del 7 de maig.

D'altra banda, han elevat prop de 1.480.000 el nombre de persones que pateixen "malalties infeccioses a causa del desplaçament" i han recalcat que 60.000 embarassades estan en risc per la manca d'atenció mèdica adequada, situació semblant a la que travessen 350.000 pacients crònics "pels impediments a l'entrada de medicaments".

A més, han afirmat que 5.000 persones han estat detingudes a Gaza per part de les tropes israelianes, entre elles 310 treballadors mèdics i 21 periodistes, mentre que dos milions de persones s'han vist desplaçades de casa seva, moltes de les quals en diverses ocasions, a causa de l'ofensiva militar d'Israel, que ha deixat a més 33 hospitals i 64 centres mèdics "fora de servei".

Durant la jornada, l'Exèrcit d'Israel ha afirmat que continua les operacions a la ciutat de Rafah, situada a la frontera amb Egipte, on "han destruït diversos edificis amb bombes trampa que suposaven una amenaça". Alhora, ha recalcat que diversos "terroristes" han estat "eliminats" en atacs executats durant l'últim dia al centre de la Franja de Gaza.

L'Exèrcit d'Israel va llançar la seva ofensiva contra la Franja de Gaza després dels atacs esmentats del 7 d'octubre, que es van saldar amb uns 1.200 morts i 240 segrestats. A aquests balanços de víctimes mortals se sumen més de 520 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est a mans de les forces israelianes o en atacs per part de colons.