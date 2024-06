La reducció de la jornada laboral podria costar 40.000 milions a les pimes espanyoles

El president del Consell Econòmic i Social d'Espanya, Antón Costas, ha exalçat la capacitat d'acord dels interlocutors socials espanyols, així com el paper crucial de la productivitat a les economies. "La riquesa d´un país i el benestar dels seus ciutadans a llarg termini depèn de la productivitat", indica. Costes va apuntar també que el Diàleg Social és una palanca extraordinària per avançar en termes de competitivitat, a més de qualificar aquest espai negociador com “un patrimoni intangible, un actiu immaterial” pel qual cal vetllar. "No trobo cap altre país desenvolupat que hagi tingut la capacitat dʻacord dʻaquest país a través dels interlocutors socials", ha

Durant el debat Reduir la jornada i el seu impacte a la pime, el responsable d'Estudis de CEPYME, Diego Barceló, va apuntar la forta pujada de costos que comportaria una reducció de la jornada, de més de 40.000 milions d'euros, una quantitat superior a la recaptació anual de l'impost de societats. Per la seva banda, el director de Conjuntura Econòmica de Funques, Raymond Torres, va estirar experiència internacional per relatar com la reducció de jornada necessita elements graduals, flexibilitzadors o compensatoris, com la baixada de cotitzacions socials.

Durant el col·loqui La productivitat de la pime i l'impacte de les reformes, els ponents van posar en valor els elements que apuntalen la productivitat i el creixement econòmic. El director d'Economia i Polítiques Sectorials de CEPYME Francisco Vidal ha assenyalat que la reducció d'una jornada laboral a 37,5 hores setmanals suposaria una reducció del 2% de les hores treballades. L'economista Javier Santacruz ha abundat en aquest sentit, tot indicant que perdre hores treballades significa dilapidar valor afegit, creixement econòmic i, per tant, ocupació.

Per part seva, el director de Conjuntura Econòmica de Funques, Raymond Torres, ha avisat de les conseqüències de reduir la jornada laboral sense comptar amb el diàleg social, igual que de l'impacte de minvar les hores de treball mantenint els salaris, ja que encareixrà els costos laborals i generarà problemes per trobar treballadors per afegir per compensar la retallada d'hores.

"Per exemple, l'experiència de reducció de jornada laboral de França, que va passar, en primer lloc, de 35 hores a finals dels anys 90, bé, doncs, va tenir una conseqüència inesperada en aquell moment, i és que, per exemple, als hospitals faltava personal qualificat per substituir aquelles persones que treballaven menys hores", ha detallat.

Per això, sobre la base d'experiències internacionals, des de Funcas han advocat per una reducció de jornada laboral de manera gradual; amb flexibilitat horària, ja sigui a través d'hores extra o de modulació de la jornada a través de l'any; i comptant amb la negociació col·lectiva.

La CEOE carrega contra Díaz

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha respost a la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que han fet "moltíssimes propostes" en relació amb la reducció de la jornada laboral, però "no n'accepta cap". "Al monòleg jo no he de contestar amb res, directament que facin el que hagin de fer", ha assegurat.

Alhora, ha assegurat que, en tot cas, no està "treient la legitimitat a la norma" que es pugui aprovar, però ha insistit que "això no és diàleg social" i que el que planteja és "dolent per a l'economia espanyola" .

Garamendi s'ha desplaçat aquest dimecres a Euskadi per participar en una trobada al Reial Club Marítim de Getxo (Biscaia) organitzat per APD per oferir la visió de les empreses sobre el nou cicle institucional a Europa.

Després d'agrair a APD Zona Nord l'oportunitat de poder compartir amb les associacions la situació actual i l'evolució de l'economia, Garamendi, en declaracions als mitjans de comunicació, s'ha referit a la reducció de la jornada laboral i el termini que ha donat el Govern central a la CEOE fins dilluns perquè presentin propostes. Aquest mateix dimecres la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha dit que encara hi ha temps per arribar a acord que veia assumible per a les empreses.

Davant d'aquestes paraules, Garamendi ha afirmat que "això ho diu ella" i, després d'indicar que "ja no sap com dir-ho", ha assegurat que han tingut moltes reunions i han fet "moltíssimes propostes", "però no se n'accepta cap".

"És més, jo no entenc diàleg com un ultimàtum. No ho entenc, ho he dit clarament. Tampoc entenc que en aquest ultimàtum et diu que la postura del Ministeri és molt nítida. Però si és molt nítida i hi ha un ultimàtum, marxeu a perdonar, però sóc a la meva terra, sóc basc, jo això no ho entenc", ha afegit.

Al seu parer, el diàleg "és una altra cosa". Garamendi ha insistit que han realitzat moltes propostes i han parlat de l'absentisme, que s'ha "duplicat" a Espanya, on "manca un milió de persones a treballar cada dia". Alhora, ha indicat que també han parlat d'hores extres, i de “moltíssimes coses que es poden fer, que es fan a França i que aquí sembla que no es poden”.

Garamendi ha reiterat, com ha dit aquest dimarts, que, si "és una decisió política", com, segons ell, ho és, "que la facin però que la facin l'1 de juliol". "És a dir, si hi ha un ultimàtum, podrà ser per a nosaltres, però que també ho sigui per al Ministeri", ha afegit.

Així mateix, el president de la patronal, fent un símil amb l'Eurocopa de futbol, ha assenyalat que és, "com si et conviden a jugar un partit de futbol, però et diuen, perdràs 5-0, i l'àrbitre a sobre va vestit de l'equip contrari". "I llavors et diuen, no és que en lloc de 5-0 perdràs 4-0, això no és diàleg", ha assegurat.

Antonio Garamendi ha afirmat que això és “un monòleg social”. Segons ha precisat, no està "treient la legitimitat a la norma, en cas que ho hagi de ser", però ha insistit que "això no és diàleg social".

En aquest sentit, ha recordat que la pròpia OIT, Organització Internacional del Treball, així ho defineix: “el diàleg social és tripartit, el bipartit no es considera diàleg social, el bipartit, entre el Govern i una de les parts”.