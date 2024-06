El Rei Felip VI assisteix a la presa de possessió de Bukele per al seu segon mandat

per Gabriel Izcovich

El Rei Felip VI ha acudit aquest dissabte a San Salvador per a la presa de possessió del president del Salvador, Nayib Bukele, que va ser reelegit per a un segon mandat el 4 de febrer passat per una aclaparadora majoria, segons ha informat Casa Real.

Felip VI ha assistit a la cerimònia d'investidura, que té lloc al Palau Nacional a la Plaça Gerardo Barrios, al Centre Històric de San Salvador, després d'haver mantingut una trobada amb el mandatari salvadorenc. Acompanyat per la secretària d'Estat per a Iberoamèrica i el Carib i l'Espanyol al Món, Susana Sumelzo, ha rebut a més una representació de la comunitat espanyola al país centreamericà.

Prèviament, en arribar a l'aeroport aquest divendres, el Rei va ser rebut per la cancellera de la República, Alexandra Hill; l'ambaixador espanyol a El Salvador, Carlos de la Morena; i el representant d'El Salvador a Espanya, Joaquín Alexander. El Govern salvadorenc ha assenyalat que "la seva presència és un símbol de l'estreta amistat i cooperació" entre els dos països, segons recull el diari salvadorenc 'El Mundo'.

Aquest desplaçament a El Salvador és el segon que fa per assistir a una presa de possessió d'un mandatari iberoamericà aquest any, després d'anar a la del president de Guatemala, Bernardo Arévalo, el gener passat. Amb aquest, són quinze els viatges d'aquesta mena que ha fet des del seu ascens al tron, del qual aviat es compliran deu anys.

A l'acte està prevista la presència d'altres caps d'Estat i de Govern internacionals, entre els quals hi ha el president argentí, Javier Milei, que coincidiran en plena crisi diplomàtica entre Espanya i Argentina, el president de l'Equador, Daniel Noboa, la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani; i una delegació dels Estats Units.

En canvi, alguns diputats dels principals partits opositors a El Salvador no estaran a la investidura, ja que sostenen que aquest segon mandat viola la Constitució, malgrat la sentència de la Cort Suprema de Justícia que va obrir la porta a la reelecció.

El partit governant a El Salvador, Noves Idees, va aconseguir un 82 per cent dels vots a les eleccions de febrer en el marc de la guerra contra les colles al país, per a la qual Bukele va imposar el març del 2022 un estat d'excepció que continua des de llavors, sense que hi hagi aspectes que s'acabi.

L'èxit de la seva estratègia de seguretat comporta uns 74.000 detinguts, el desmantellament de les colles i els índexs d'homicidis dels més baixos d'Amèrica Llatina a través de la suspensió de drets fonamentals, com ara l'expressió i l'organització.