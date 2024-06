El Rei i Milei intercanvien una salutació llunyana en la presa de possessió de Bukele

per Gabriel Izcovich

El Rei Felip VI i el president de l'Argentina, Javier Milei, han coincidit aquest diumenge a la presa de possessió del segon mandat del president del Salvador, Nayib Bukele, en què s'han dedicat una salutació llunyana amb un gest de cap.

Milei estava assegut al costat de representants d'altres països com el Marroc, Belize, Guinea Equatorial o el president d'Equador, Daniel Noboa, acomodats a la part dreta de les butaques col·locades per a la possessió de Bukele a la coneguda com a plaça Cívica o plaça Capità General Gerardo Barris.

A la part esquerra, a l'altra banda del passadís i també a primera fila, hi havia el lloc designat per al cap de l'Estat espanyol, que va ser l'últim a sumar-se al públic. Felip VI va arribar pel passadís i va saludar el sector dret amb un gest baixant el cap que va ser correspost per Noboa, Milei i els altres mandataris. Immediatament el rei va prendre seient a la seva butaca corresponent i es va produir la presa de possessió del segon mandat de Bukele.

La interacció entre el monarca espanyol i Milei és objecte d'atenció a causa de la crisi diplomàtica oberta entre els dos països i que ha ofert la retirada de l'ambaixadora espanyola a Buenos Aires en resposta a la intervenció de Milei en un acte del partit Vox el passat 19 de maig a Madrid en què va qualificar de "corrupta" Begoña Gómez, la dona del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.