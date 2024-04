Relacionen el consum d'alcohol amb l'aparició del càncer

Des de fa molts anys sabem que hi ha càncers directament relacionats etiològicament, és a dir, de manera causal, amb el consum d'alcohol, com poden ser el càncer de fetge (hepatocarcinoma), o el càncer de cap i de coll, el d'esòfag, o el de pàncrees.

"Però també des de fa temps sabem que augmenta molt el risc d'altres càncers, especialment en el cas dels tumors hormonodependents, com el càncer de mama, per exemple, on es produeix un augment superior al 10% a les bevedores d'altes quantitats de alcohol", subratlla en una entrevista amb Infosalus Pilar López Criado, cap de la Secció de Tumors de Pulmó, Cap i coll i Melanoma de l'Hospital MD Anderson Cancer Center de Madrid.

Igualment, apunta a un augment de la incidència de càncers de boca i gola, de laringe, de còlon i recte.

"En les dones, alguns estudis demostren que prendre tres o més begudes alcohòliques al dia augmenta el risc de càncers d'estómac i de pàncrees. També el càncer de pròstata als homes", afegeix.

L'impacte perniciós de l'alcohol

Totes les begudes alcohòliques, sense excepció (vi negre i blanc, la cervesa, o els licors, estan associats al càncer.

"Com més begui, més gran serà el seu risc de càncer", adverteixen en aquest sentit els CDC nord-americans.

"Quan es Nadó alcohol, el cos el converteix en una substància química, l'acetaldehid. Aquest malmet l'ADN i no permet al cos reparar el dany. L'ADN és el manual d'instruccions de les cèl·lules, que controla el cos. creixement i el funcionament normal. Quan es fa malbé l'ADN, una cèl·lula pot començar a créixer sense control ia formar un tumor cancerós", explica aquesta institució.

Així, segons prossegueix l'experta de l'MD Anderson Cancer Center, en general, el consum d'alcohol té un impacte perniciós en qualsevol tumor i en l'efecte del tractament, per les alteracions que produeix a nivell del funcionament dels òrgans vitals, com ara fetge, el cervell, el pàncrees, i les mucoses en general.

"Els factors de risc de càncer inclouen l'exposició a productes químics o altres substàncies, així com alguns comportaments. L'alcohol és un tòxic ja ben reconegut i un possible carcinogen humà.

"L'acetaldehid malmet l'ADN, que és el material genètic dels gens, i les proteïnes. Alhora, altera la capacitat del cos per descompondre i absorbir una varietat de nutrients vinculats amb el risc de càncer, com la vitamina A; els nutrients del complex de vitamina B, com el folat; la vitamina C; la vitamina D; la vitamina E i els carotenoides", afegeix.

Augmenten les concentracions d'estrògens

Igualment, sosté aquesta especialista de l'MD Anderson Cancer Center que augmenten les concentracions sanguínies d'estrogen, una hormona sexual relacionada amb el risc de càncer de mama.

"Les begudes alcohòliques potser continguin també una sèrie de contaminants cancerígens que s'introdueixen durant la fermentació i la producció, com les nitrosamines, les fibres de l'amiant (asbest), els fenols i els hidrocarburs", afegeix.

Preguntada sobre les quantitats d'alcohol que podrien Nadóre's per evitar que suposi la ingesta un risc per a la nostra salut, la doctora López respon que "parlar de quantitats d'una substància tòxica pot donar lloc equívoc".

Per això, considera que, potser, la millor afirmació és evitar-ho o prendre'n la mínima quantitat possible.

"Es pot argumentar que hi ha recomanacions, com les 'Guies Alimentàries per a nord-americans 2020-2025' dels Estats Units que aconsellen que els adults en edat per Nadóre legalment elegeixin no Nadóre, o Nadóre amb moderació (2 begudes o menys al dia per als homes o una beguda o menys al dia per a les dones. Si no Nadó, no comenci a Nadóre”, apunta aquesta doctora.

Aquí reconeix aquesta especialista que a Espanya el consum d'alcohol té implicacions no només per a la salut, sinó que també hi ha un aspecte social i econòmic que envolta el mateix.

"Per exemple, hi ha una gran indústria centrada en el vi i tota la seva distribució. Per tant, és un aspecte sensible a tractar entre altres, però evitar el consum, no iniciar-lo, pot ser una mesura que ens ajudarà a futur", defensa .

Sempre evitar l'alcohol

A més, sosté que, especialment entre els joves, es dóna un hàbit a l'associació del consum d'alcohol en un ambient social, festiu, i en grans quantitats, associat a altres tòxics com el tabac ia altres substàncies que es potencien.

"No té res a veure l'adolescent jove que consumeix grans quantitats d'alcohol, i en curts període de temps el cap de setmana o de botellón, amb una persona gran edat, de 50 anys, que consumeix vi habitualment després de dinar, i ocasionalment un destil·lat", afirma aquesta oncòloga mèdica.

Segons la cap de la Secció de Tumors de Pulmó, Cap i coll i Melanoma de l'Hospital MD Anderson Cancer Center de Madrid, potser, el grup d'edat on més impacte pot tenir el consum d'alcohol relacionat amb el càncer, ia futur, on més benefici pot tenir la seva abstenció seria a la població jove.