Un remei per a les pèrdues de memòria causades per la manca de son?

La pèrdua de memòries socials causada per la falta de son podria revertir-se potencialment utilitzant els fàrmacs disponibles actualment, segons un estudi en ratolins presentat al Fòrum 2024 de la Federació de Societats Europees de Neurociència (FENS). La investigació ha estat presentada pel doctor Robbert Havekes de la Universitat de Groningen als Països Baixos.

"Des que vaig començar com a estudiant de doctorat, fa molts anys, m'ha intrigat l'observació que fins i tot un sol període de privació del son pot tenir un impacte important en els processos de memòria i el cervell en conjunt. El treball inicial publicat fa anys ens va ajudar a identificar alguns dels mecanismes moleculars que hi ha a l'amnèsia", va explicar.

Se sap que la falta de son afecta el cervell, inclosa la memòria, en ratolins i en humans, però la investigació està començant a demostrar que aquests records no es perden, només estan "ocults" al cervell i són difícils de recuperar. La nova investigació mostra que l'accés a aquests records socials que altrament estarien ocults es pot restaurar en ratolins amb un fàrmac que actualment s'utilitza per tractar l'asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica.

L'equip d'investigadors també ha demostrat que un altre fàrmac que es fa servir actualment per tractar la disfunció erèctil pot restaurar l'accés als records espacials. Els investigadors diuen que aquests records espacials en ratolins són similars als humans que recorden on van deixar les claus la nit anterior, mentre que els records socials es podrien comparar amb recordar una nova persona que vas conèixer.

Segons Robbert Havekes, "en manipular aquestes vies específicament a l'hipocamp, hem pogut fer que els processos de memòria siguin resistents a l'impacte negatiu de la privació del son. En els nostres nous estudis, hem examinat si podríem revertir l'amnèsia fins i tot dies després de l'esdeveniment" d'aprenentatge inicial i el període de privació del son".

Per estudiar les memòries socials al laboratori, els investigadors van donar als ratolins l'oportunitat d'escollir entre interactuar amb un ratolí que mai no havien vist abans o un germà de la seva gàbia. En circumstàncies normals, els ratolins prefereixen interactuar amb el nou ratolí abans que amb el company de ventrada que ja coneixen. Si se'ls dóna la mateixa opció l'endemà, els ratolins interactuaran en un grau similar tant amb el company de ventrada com amb el ratolí que van conèixer el dia anterior, ja que els dos ratolins ara es consideren familiars.

Tot i això, si els ratolins estan privats de son després de la seva primera trobada, l'endemà encara prefereixen interactuar amb el nou ratolí com si mai ho haguessin conegut abans. Aquestes troballes suggereixen que simplement no poden recordar la trobada anterior.

L'equip va descobrir que podien restaurar permanentment aquests records socials ocults, primer utilitzant una tècnica anomenada tecnologia d'engrames optogenètics. Aquesta tècnica els permet identificar neurones al cervell que juntes formen un record (conegut com a engrama de memòria) per a una experiència específica i alterar aquestes neurones perquè puguin ser reactivades per la llum. Després, els investigadors poden fer servir la llum per reactivar aquest grup específic de neurones, cosa que resulta en el record de l'experiència específica (en aquest cas, una memòria social).

També van poder restaurar la memòria social dels ratolins tractant-los amb roflumilast, un tipus de medicament antiinflamatori, aprovat per l'Administració d'Aliments i Medicaments dels EUA, que es fa servir per tractar la malaltia pulmonar obstructiva crònica. El doctor Havekes diu que aquesta troballa és particularment interessant ja que proporciona un trampolí cap als estudis sobre la privació del son i la memòria en humans, i ara col·labora amb un altre grup de recerca que s'està embarcant en estudis en humans.