Remuntada i victòria molt treballada dels Països Baixos (1-2)

per Redacció CatalunyaPress

En el primer partit del Grup D, celebrat a Hamburg, la selecció dels Països Baixos va aconseguir una important victòria en vèncer 2-1 Polònia, en un duel marcat per les absències i les encertades decisions tàctiques.

Polònia va començar el matx amb bon peu, avançant-se al marcador al minut 16 gràcies a Adam Buksa. El davanter va aprofitar un córner executat de manera precisa per connectar un precís cop de cap que va deixar sense opcions el porter neerlandès. Aquest gol matiner va donar ales als polonesos, que buscaven sobreposar-se a la notable absència de la seva estrella, Robert Lewandowski, absent per lesió.

Tot i això, l'alegria polonesa no va durar gaire. Al minut 29, Cody Gakpo va igualar el marcador. La jugada es va originar amb una bona conducció de Nathan Aké, la passada del qual va acabar rebotant en un defensor polonès, descol·locant el porter Wojciech Szczesny i permetent Gakpo marcar l'empat. Aquest gol va revitalitzar l'escaire neerlandès, que va començar a dominar el joc ia crear més ocasions de perill.

El tècnic dels Països Baixos, Ronald Koeman, va fer una jugada sàvia al minut 81 en introduir Wout Weghorst en lloc de Memphis Depay. I Weghorst es va convertir en l'heroi del partit en marcar el gol de la victòria al minut 83. Novament, Nathan Aké va ser protagonista en donar una assistència precisa, que Weghorst va convertir després d'un bon moviment de Georginio Wijnaldum, per fer el 2-1 definitiu .

Amb aquesta victòria, els Països Baixos encarrila el seu pas a vuitens de final, sumant tres punts vitals en un grup que també compta amb les seleccions de França i Àustria. Per part seva, Polònia veu complicar-se el seu camí en el torneig i haurà de millorar el seu joc si vol aspirar a avançar en la competència. L'absència de Lewandowski va ser notable, però no va ser el principal problema per a un equip sense joc.