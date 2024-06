Renfe ven més de 100.000 bitllets del programa Estiu Jove en tres dies

per Gabriel Izcovich

Renfe ha venut més de 100.000 bitllets del programa Estiu Jove durant els tres primers dies d'aquesta segona edició, entre el 19 i el 21 de juny, i ha triplicat les xifres registrades l'any passat durant el mateix interval.

En concret, des de l'inici del programa que va arrencar el 19 de juny fins divendres passat, es van emetre 101.186 títols, davant dels 29.143 bitllets que es van expedir l'any passat a la primera edició, segons ha informat Renfe en un comunicat. A més, es van vendre 1.085 passades d'Interrail amb la subvenció d'Estiu Jove.

Des de les primeres hores en vigor del programa Estiu Jove es van registrar períodes punta de fins a 1.000 sol·licituds d'accés a la pàgina web de Renfe per minut fins que es van estabilitzar al voltant de les 400.

L'Estiu Jove és una iniciativa perquè els usuaris d'entre 18 i 30 anys (tots dos inclusivament) puguin viatjar amb descomptes per Espanya i la resta d'Europa entre l'1 de juliol i el 30 de setembre del 2024. Es poden aconseguir bitllets amb rebaixes del 50% a trens d'Alta Velocitat (AVE i Avio) i Llarga Distància, amb un descompte màxim de 30 euros per títol.

Els descomptes també s'eleven al 50% per als bitllets senzills d'Avant i al 90% per a la resta dels serveis de Mitja Distància o de la xarxa d'Ample Mètric. Renfe destaca que, a més, el programa ofereix descomptes del 50% al Global Flexible d'Interrail de 10 dies en 2 mesos, sempre que s'adquireixi a través de Renfe. La reducció s'aplica a les tarifes oficials d'Interrail.

Per aprofitar la mesura, els joves espanyols o estrangers amb residència legal a Espanya, nascuts entre 1994 i 2006, s'han de registrar al formulari disponible a la pàgina web del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per confirmar que reuneixen els requisits exigits. En cas de complir-los, obtindran un codi personal i intransferible que utilitzaran per adquirir els bitllets amb descompte i el passi Interrail.