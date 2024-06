Els reptes urgents de Milei després de complir els primers sis mesos de mandat

Aprovar una reforma tributària, eliminar el cep canviari o equilibrar la contenció de la inflació amb la necessitat de reactivar el creixement econòmic són alguns dels desafiaments més urgents a què s'enfronta el president de l'Argentina, Javier Milei, després de sis mesos al capdavant del país.

La capacitat del Govern per gestionar aquestes tensions serà crucial per evitar interrupcions significatives a l'activitat econòmica i mantenir l'estabilitat social mentre s'implementen les reformes estructurals necessàries.

Tot i els èxits inicials en matèria econòmica del Govern de Milei, que han portat la inflació mensual en un temps rècord al 4% mensual i que han permès aconseguir superàvit fiscal, l'Argentina encara enfronta diversos desafiaments crítics a futur.

L'eliminació del cep canviari és una mesura "essencial" i "de les més urgents" ja que permetria reactivar l'economia i normalitzar les transaccions financeres, facilitant la inversió estrangera, segons el director sènior d'Afers Públics de LLYC Argentina, Juan Ignacio Di Meglio .

Si bé el ministre d'Economia, Luis Caputo, ha generat expectatives de fer-ho a curt termini, l'analista ha comentat a Europa Press que hi ha dubtes sobre la possibilitat que pugui succeir abans de l'any que ve i "sense generar un nou sisme a la economia".

Al costat d'aquest repte hi ha el de retallar la inflació per sota del 4% mensual, l'última dada que es va arribar el maig passat, després de deixar enrere l'escenari d'hiperinflació en què Milei va començar el mandat.

Aquest desafiament s'enfronta a obstacles complicats, com ara les tensions canviàries, les expectatives d'una potencial nova (encara que menor) devaluació del pes, i l'aprofundiment de la desregulació de preus de tarifes energètiques i de transport.

A més, els èxits en matèria inflacionària es contraposen a la recessió econòmica "pronunciada" en què es troba Argentina, segons l'analista de LLYC.

"La capacitat del Govern per equilibrar la contenció de la inflació amb la necessitat de reactivar el creixement econòmic serà crucial per mitigar els impactes socials negatius i mantenir el suport polític necessari per implementar reformes addicionals", ha compartit.

D'altra banda, la reforma tributària s'erigeix com un altre front "important", segons Di Meglio, principalment pel que fa a la reducció d'impostos "distorsius" que encareixen tant els béns de consum com els insums industrials i dificulten la competitivitat del país a nivell regional.

"Si avui es flexibilitzessin del tot les importacions, juntament amb una rebaixa dels aranzels, la indústria nacional podria haver de competir en desigualtat de condicions amb productes que --per no comptar amb una càrrega impositiva tan elevada-- tenen menys costos de producció" , ha explicat.

D'altra banda, els plans de dolarització de l'economia no figuren a l'agenda econòmica del Govern a curt o mitjà termini, malgrat que és una de les mesures estrella durant la campanya de les eleccions presidencials celebrades a finals del 2023.

En canvi, Di Maglio apunta a un moviment cap a la idea d'una competència de monedes sense restriccions, cosa que podria indicar un enfocament a millorar l'estabilitat i la confiança en el pes argentí.

"Els propers mesos, els passos més probables inclouran la contínua gestió de les reserves internacionals per estabilitzar el mercat canviari i enfortir la política monetària, amb l'objectiu de crear condicions favorables per al creixement econòmic sense recórrer a mesures tan dràstiques com la dolarització completa “, ha reflexionat.

Una altra de les línies per les quals ha destacat la política econòmica de Milei els primers sis mesos de mandat, i per la qual sembla que seguirà enfocada el Govern, és l'atracció d'inversió estrangera, amb què el seu gabinet té "un clar compromís ", segons el responsable de LLYC a Argentina.

Les seves darreres mesures han apostat per desregular l'economia, reduir impostos distorsius o millorar el clima de negocis i la competitivitat. Tot i això, resulta encara "crucial" aplicar-ne d'altres com l'eliminació del cep canviari per desbloquejar el potencial complet d'aquestes iniciatives, ja que l'estabilitat i llibertat canviària "és fonamental per a la inversió a llarg termini".

De la mateixa manera, per calmar els inversors, Di Maglio ha recordat que serà clau aconseguir un acord amb l'FMI per rebre fons frescos que enforteixin les reserves, a més d'aconseguir la sustentabilitat política del programa a mitjà i llarg termini.