Revelen unes anècdotes surrealistes de Víctor Valdés com a entrenador

Víctor Valdés, mític exjugador del Futbol Club Barcelona, no només és reconegut per les seves fites al camp. També per la personalitat única. Genís Blanco, jugador que va ser dirigit pel de l'Hospitalet a l'UA Horta, ha estat entrevistat al pòdcast 'Desobediència Cruyffista', on ha revelat unes anècdotes que expliquen aquesta personalitat única.

En primer lloc, va esmentar que l'exguardameta tenia un cartell a la porta del seu vestidor que deia "cura amb el gos", assenyalant així la seva necessitat de privadesa i el seu estil particular d'afrontar l'ambient previ als partits. Valdés es canviava només al vestidor.

Una altra peculiaritat que Blanco va destacar va ser la rutina musical de Valdés: a les deu del matí, posava música techno a tot volum al vestidor. Blanco també va revelar detalls sobre el despatx de Valdés. En aquest lloc Valdés guardava dos objectes significatius: una bandera d'Espanya i una rèplica del trofeu de la Copa del Món que va guanyar amb la Selecció Espanyola. Pel que fa a la rèplica de la Copa del Món, “quan jugàvem algun partit amistós entre nosaltres, ens deia “la veieu? La voleu? Qui guanyi, guanya això”.

Finalment, Blanco ha explicat que, a l'hora de referir-se a l'actual porter del Barça, Marc-André ter Stegen, que alhora és el seu successor al club, Valdés ha dit el següent: “Ter Stegen... Ter Stegen, molt de fum", donant a entendre que està sobrevalorat, al seu propi judici.

Valdés va incursionar al món de l'entrenament després de la seva reeixida carrera com a jugador. Va obtenir les llicències UEFA A i B per dirigir equips, cosa que li va permetre desplegar el seu talent en diferents etapes i categories del futbol. Després d'un reeixit pas pel juvenil del Moratalaz, va recalar al planter del Barça. Tot i això, uns desacords amb el director de la mateixa, Patrick Kluivert, van propiciar la seva sortida després de sis mesos. Va acabar a l'Horta, on també va tenir desacords amb la junta directiva i del qual també va acabar sortint. Ara mateix es troba sense equip.