Desvelen noves oportunitats per desenvolupar tractaments contra el càncer

per Redacció CatalunyaPress

Investigadors de la Facultat de Medicina de Baylor (Estats Units) i institucions col·laboradores han descobert nous objectius terapèutics potencials per al càncer i nous coneixements sobre els objectius dels fàrmacs contra el càncer existents, tot ampliant l'amplitud de possibilitats per al tractament d'aquesta malaltia.

Utilitzant un enfocament integral que va incloure la integració de dades proteòmiques, genòmics i epigenòmics de 10 tipus de càncer, l'equip va identificar proteïnes i petites proteïnes o pèptids objectius en teixits cancerosos i en va validar molts experimentalment com a candidats prometedors per a estratègies terapèutiques. L'estudi apareix a 'Cell'.

"L'experiència ha demostrat que les teràpies dirigides, els tractaments contra el càncer dirigits a proteïnes específiques a les cèl·lules canceroses, són prometedors per aconseguir resultats clínics més efectius que la radioteràpia i la quimioteràpia tradicionals", comenta el coautor corresponent, el doctor Bing Zhang , professor de genètica molecular i humana i part del Lester and Sue Smith Breast Center a Baylor.

"Encara que hi ha avenços en la identificació de vulnerabilitats potencials de tipus de càncer específics, els medicaments contra el càncer aprovats per la FDA es dirigeixen a menys de 200 proteïnes. En aquest estudi ampliem significativament la llista de possibles objectius terapèutics analitzant dades de més de 1.000 mostres de teixit que abasten 10 tipus de càncer".

Els investigadors van aplicar eines computacionals per integrar dades proteogenòmiques que comprenen informació de tot el genoma sobre ADN, ARN i proteïnes que va ser generada pel Consorci d'Anàlisi de Tumors Proteòmics Clínics (CPTAC) a partir de mostres recol·lectades prospectivament de tumors primaris sense tractament previ, molts amb teixits adjacents normals compatibles.

L'equip va integrar el conjunt de dades CPTAC amb altres conjunts de dades públiques per investigar les similituds i les diferències entre les alteracions genètiques i proteiques trobades en diversos tipus de tumors per il·luminar objectius proteics per a la teràpia contra el càncer.

"El nostre objectiu era comprendre millor les característiques dels objectius farmacològics coneguts. També esperàvem identificar nous objectius que poguessin conduir al desenvolupament de nous fàrmacs", afirma Zhang, acadèmic de McNair i membre del Centre Oncològic Integral Dan L Duncan de Baylor.

L'equip va aplicar l'enfocament d'integració de dades per identificar sistemàticament proteïnes i gens que són importants per al creixement i el desenvolupament del càncer.

Per exemple, proteïnes que estan sobreexpressades o hiperactives als teixits cancerosos però no als seus homòlegs normals, i la pèrdua de gens supressors de tumors, que poden crear dependències d'altres proteïnes que després podrien ser dirigides terapèuticament.

També van buscar antígens tumorals, inclosos neoantígens: pèptids específics del càncer derivats de mutacions genètiques als tumors.

"El nostre estudi va revelar noves oportunitats per reutilitzar medicaments actualment aprovats per a altres afeccions", afirma Zhang. "Per exemple, demostrem que un fàrmac antimicòtic també pot reduir el creixement de diversos tipus de càncer, fet que dóna suport a una exploració més gran del valor anticancerigen d'aquest fàrmac".

Els investigadors també van identificar possibles dianes proteiques que actualment no compten amb un fàrmac: alguns són enzims anomenats quinases i altres són proteïnes de la superfície cel·lular. "Aquestes troballes obren oportunitats per al desenvolupament de fàrmacs, inclosos fàrmacs de molècula petita o conjugats fàrmac-anticòs", segons Zhang.

A més, la identificació computacional de diverses proteïnes associades a tumors compartides entre diferents tipus de càncer va ser seguida per la confirmació experimental de la seva importància per al càncer en cèl·lules cultivades al laboratori i en models animals, validant aquestes proteïnes com a possibles objectius terapèutics dignes de més estudi.

"Estic molt entusiasmat d'haver creat un recurs integral de dianes proteiques, ampliant significativament el panorama terapèutic en identificar molts candidats nous i cobrir diverses modalitats terapèutiques", conclou Zhang.

"Esperem que aquest recurs aplani el camí per reutilitzar els medicaments actualment disponibles i desenvolupar noves teràpies per al tractament del càncer".