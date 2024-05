Revelen que la meitat dels espanyols pateixen cremades solars almenys una vegada a l'any

La meitat dels espanyols pateixen cremades solars almenys una vegada a l'any i la majoria (57,8%) mai no han acudit a una revisió dermatològica, segons un estudi realitzat per Almirall a més de 2.500 participants més grans de 35 anys a Espanya, Alemanya , Itàlia, Regne Unit i Estats Units com a part del llançament de la seva campanya anual del Dia Internacional de la Queratosi Actínica 'Esta alerta'.

Com cada 24 de maig, el Dia Internacional de la Queratosi Actínica ofereix l'oportunitat de conscienciar sobre aquesta malaltia d'alta prevalença, que pot evolucionar a càncer sense l'atenció adequada.

La queratosi actínica (QA) és un dels diagnòstics més freqüents que realitzen els dermatòlegs, amb una prevalença estimada del 13,3% a la població europea i del 28,6% a la població espanyola major de 45 anys.

En els darrers anys, la incidència de la QA ha augmentat, principalment a causa de l'envelliment de la població i dels canvis en el comportament de les persones, que comporten una exposició més gran a la radiació UV.

Per conscienciar la queratosi actínica i els riscos de l'exposició prolongada al sol, Almirall adverteix que més d'un terç de les persones que han patit queratosi actínica no saben què en causa.

Per això, la campanya d'aquest any se centra en la relació entre la malaltia i l'exposició perllongada al sol, una de les causes principals, i pretén animar la població a fer revisions periòdiques de la pell per detectar les lesions de QA com més aviat millor possible i reconèixer-les per cercar el suport de professionals.

L'any passat, una enquesta d'Almirall va descobrir que el 85% dels espanyols desconeix l'existència de la queratosi actínica. Arran d'aquestes dades, aquest any Almirall ha treballat amb periodistes per detectar el grau de coneixement real de la malaltia a la societat.

"Les lesions de queratosi actínica estan estretament relacionades amb la sobreexposició a la llum ultraviolada del sol. Les dades de l'enquesta d'aquest any mostren que continua existint una important manca de conscienciació sobre els riscos a llarg termini d'una exposició excessiva al sol sense la protecció adequada. Abordar aquesta manca de conscienciació és un factor clau per prevenir el desenvolupament de lesions de queratosi actínica com a formes prèvies de càncer", declara el doctor Volker Koscielny, Chief Medical Officer d'Almirall.

"És fonamental recordar que algunes lesions es poden convertir en càncer de pell. La queratosi actínica, en particular, pot evolucionar a carcinoma de cèl·lules escamoses si no es tracta. Per això, identificar i tractar de forma primerenca les lesions de queratosi actínica és essencial per a reduir el risc de progressió de la malaltia", assenyala el doctor Javier Cañueto, cap del Servei de Dermatologia del Complex Assistencial Universitari de Salamanca.

Aquesta xifra augmenta dràsticament a la franja de 35 a 44 anys, amb almenys una cremada solar a l'any en sis de cada deu persones. La queratosi actínica és l‟afecció dermatològica precancerosa més freqüent. S'estima que el 60% dels carcinomes de cèl·lules escamoses, la segona forma més comuna de càncer de pell, es desenvolupen a partir de lesions de QA.