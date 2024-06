Revelen quina és la primera causa de mort a Espanya

L'any 2023 es van produir a Espanya 433.163 defuncions, 31.254 menys que l'any anterior; mentre els tumors es van situar com a primera causa de mort l'any 2023, amb un 26,6% del total de les defuncions i les morts per malalties del sistema circulatori van baixar un 5,3% respecte al 2022, ocupant per primera vegada la segona causa més freqüent, amb un 26,5% del total.

Així mateix, segons l'informe 'Defuncions segons la Causa de mort' de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), per sexe, van morir 219.077 homes i 214.086 dones (un 6,5% i un 6,9% menys que el 2022, respectivament) . I la taxa bruta de mortalitat es va situar en 895,4 morts per cada 100.000 habitants, amb un descens del 7,9% respecte de l'any anterior.

El 95,9% de les defuncions van ser per causes naturals i el 4,1% per causes externes. El canvi de paradigma es deu més al gran descens de les malalties cardiovasculars que a un augment dels tumors, ja que el registre només registra un ascens del 0,2%.

Entre els tumors, el càncer de bronquis i pulmó va ser la causa més freqüent (amb 22.717 defuncions, sense variació respecte al 2022), seguit del càncer de còlon (10.891 morts, un 2,3% menys). Els segueixen el càncer de pàncrees (8.111 morts i un 1,7% més) i el de mama (6.492 morts i un descens del 3,9%).

Entre les defuncions per malalties del sistema circulatori les malalties isquèmiques del cor van ser la causa de mort més freqüent el 2023, amb 27.203 persones mortes, un 6,4% menys que el 2022. Per darrere es van situar les malalties cerebrovasculars, amb 23.173 defuncions ( un 6,1% menys).

I entre les malalties més freqüents, les que més van augmentar van pertànyer al grup de respiratòries. Així, les morts per pneumònia van augmentar el 17,1% i les malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors el 2,6%. Per la seva banda, la causa de mort que més va baixar respecte el 2022 va ser el COVID-19 virus identificat (un 75,1% menys).

Per sexe, les malalties isquèmiques del cor van ser la primera causa de mort entre els homes (17.038 morts), seguida del càncer de bronquis i pulmó (16.503) i de les malalties cerebrovasculars (10.356).

Entre les dones, les causes més freqüents van ser la demència (14.225 mortes), les malalties cerebrovasculars (12.817) i la insuficiència cardíaca (11.258). Per comunitats autònomes, l'INE destaca que el nombre de defuncions va baixar a totes les comunitats autònomes l'any 2023 respecte del 2022.

Els descensos més importants es van produir a Cantàbria, Aragó i Castella i Lleó (del 10,9%, 10,3% i 9,6%, respectivament). I els menors a la ciutat autònoma de Melilla (3,5% menys), Catalunya (-4,9%) i les Canàries (-5,4%). Atenent les principals causes de mort, els majors augments de defuncions per tumors es van registrar a la ciutat autònoma de Melilla (27,3%), Catalunya (2,9%) i Balears i Aragó (2,6% a totes dues).

I els descensos més importants a la ciutat autònoma de Ceuta (-11,3%), Principat d'Astúries (-4,7%) i Extremadura (-4,1%). Les defuncions per malalties del sistema circulatori es van reduir a totes les comunitats, excepte a Aragó (2,2%). Els descensos més importants es van produir a la ciutat autònoma de Melilla, Cantàbria i Galícia (del 16,5%, 12,3% i 9,0%, respectivament).

Principat d'Astúries va presentar l'augment més gran de defuncions per malalties respiratòries (del 18,7%), seguida de Catalunya (16,4%) i Castella-la Manxa (13,7%). Els descensos més importants per aquestes malalties es van produir a Aragó (-17,7%), la ciutat autònoma de Melilla (-13,4%) i la Rioja (-10,9%).

PRINCIPALS CAUSES DE MORT EXTERNES

L'any 2023 es van produir 17.737 morts per causes externes, 837 menys que l'any anterior (-4,5%). Per sexe, van morir 11.205 homes (un 4,2% menys que el 2022) i 6.532 dones (un 5,0% menys). Les caigudes accidentals es van situar com la primera causa de mort externa, amb 4.018 morts (un 6,1% més), i van desplaçar els suïcidis (amb 3.952).

Entre les causes més freqüents, els descensos més importants es van registrar en les defucions per ofegament, submersió i sufocació accidental (un 11,8% menys) i en els suicicis (un 6,5% menys). El nombre de morts per accident de trànsit també va baixar (-3,6%).

Per sexe, les causes de mort externa més freqüents entre els homes van ser els suïcidis (2.952 morts) i les caigudes accidentals (2.156). En les dones ho van ser les caigudes accidentals (1.862 mortes) i l'ofegament, la submersió i la sufocació (1.701).