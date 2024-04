El revolucionari tractament que serveix per extirpar tumors de l'oïda mitjana

L'Hospital Clínic de Barcelona s'ha convertit en el "primer" hospital d'Espanya a extirpar, a través de cirurgia endoscòpica, tumors glòmics, un tipus de tumor benigne de l'orella mitjana que creix a l'os temporal del crani, darrere del timpà.

Un estudi, publicat a la revista The Journal of Laryngology-Otology , demostra que aquesta tècnica mínimament invasiva és "segura i eficaç" en l'extirpació dels tumors a la fase inicial del timpà i disminueix el temps d'hospitalització dels pacients, ha informat el Clínic aquest dijous en un comunicat.

El consultor del Servei d'Otorinolaringologia del Clínic Francesc Larrosa ha afirmat que “l'objectiu és fer una cirurgia transcanal endoscòpica, exclusivament”.

La tècnica, que es va començar a fer servir el juny de 2018, consisteix a fer servir el corredor natural del mateix conducte auditiu, evitant incisions per fora de l'orella i extreure el tumor per l'orella, i per fer-ho possible cal suport tecnològic, com la endoscòpia, un sistema d'il·luminació que magnifica l'orella mitjana i permet entrar més a l'interior que no pas amb el microscopi tradicional.

"D'aquesta manera podem dissecar el tumor i extreure'l sense haver d'eliminar os o destruint menys estructures al nostre pas", ha explicat Larrosa, i en la intervenció cal l'ús del làser perquè coagula la incisió que es fa.

El Clínic de Barcelona ha intervingut deu casos i Larrosa ha afirmat que aquesta cirurgia no es pot aplicar a tots els tumors glòmics, sinó "només els casos en estadis incipients i que no s'estenguin fora de l'orella mitjana".