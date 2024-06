Francisco Reynés descarta pujades de preu del gas tan elevades com fa tres anys

El president executiu de Naturgy , Francisco Reynés , ha explicat durant la seva intervenció al Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània que la situació dels mercats energètics ha millorat respecte a les tensions de fa tres anys i que " avui dia els emmagatzemaments estan força plens", per la qual cosa no preveu "pujades de preus de gas com van haver-hi ni molt menys".

Reynés s'ha pronunciat d'aquesta manera en un diàleg sota el títol 'Els nous corredors energètics' , a València, on ha incidit en com la geopolítica marca “l' agenda energètica i els preus ”.

El responsable de Naturgy ha puntualitzat que és difícil pronosticar a començaments d' estiu com aniran els preus , perquè una part important té a veure amb el consum però també amb la climatologia . Encara que els dipòsits estan plens, “la garantia de subministrament té un cert cost i aquest cost està incorporat al preu ”.

D'altra banda, Reynés ha exposat que "les reserves d'energia es troben a parts concretes de la geografia , que a més coincideixen amb zones del món on no hi ha gran estabilitat política ". Per això, "la geopolítica continuarà formant part de la incertesa del món de l' energia " i influirà en els preus de la factura .

EL PAÍS HA DE AVANÇAR EN L'AUTOABASTAMENT I TECNOLOGIES RENOVABLES

Davant d'això, ha defensat que l'"única manera d'obviar" aquesta inestabilitat és avançar en l' autoproveïment energètic i en el desenvolupament de noves tecnologies renovables , però ha lamentat que en aquestes "la tecnologia va molt més ràpid que els permisos" han creat "colls d'ampolla" en la tramitació.

Al seu parer, les polítiques per "lluitar contra el problema de la descarbonització haurien de tenir prioritat. El que no té sentit és que avui dia estiguem amb processos de permisos entre 4 i 8 anys amb solucions tecnològiques que ja han estat provades. I ho que encara tindria menys sentit, i que ens està passant, és que de vegades estiguem primant interessos molt locals i molt individuals i estiguem sacrificant l'interès comú de poblacions , de regions, de pobles, quan en realitat hi ha solucions molt més efectives”, ha afirmat.

Com a exemple d'això ha posat el cas del biometà , “on estem veient que el seu desenvolupament no es correspon al potencial que té a Espanya”. Ha recordat, en aquest àmbit, l´anunci de la companyia de construir una nova planta a Vila-sana (Lleida).

Reynés ha subratllat que l'aposta per l'autoproveïment energètic requereix inversió, temps i suport de les administracions”.

El president executiu ha explicat que des de Naturgy afronten el "trilema" d'"intentar proveir l'energia que requereixen els clients, les indústries i els particulars"; fer-ho "sense posar en dubte la garantia de subministrament energètic i que tot això sigui possible de fer-se amb uns preus assequibles".

La companyia, a la part elèctrica, afronta aquesta situació amb una aposta per fonts renovables i, en l'àmbit del gas, se centra a "augmentar el mix, que anomenem nosaltres el blending de gasos renovables amb gasos tradicionals, per poc a poc anar augmentant el pes dels gasos renovables”.

Alhora, ha afirmat que "l'electrificació és una solució per descarbonitzar però no per al total de l'economia", ja que "una part requereix altres solucions perquè els seus processos productius no permeten la descarbonització". Així, ha citat com a exemples indústries gasintives com la ceràmica.

DEMANA "COHERÈNCIA" ALS REGULADORS

Preguntat per què demanaria als reguladors, ha respost que “coherència”, “dir el que un pensa i fer el que un fa”. En aquest punt, ha insistit que les polítiques de descarbonització han d'anar acompanyades per "processos administratius que permetin la seva implantació a Europa". A més, ha afegit que Europa hauria de tenir una política energètica comuna, encara que a cap país li agradi “perdre sobirania”.

Alhora, ha apuntat que els materials crítics que formen part del mix energètic estan concentrats en zones del món que generen "problemes" i que el 60% de les terres rases que s'utilitzen, per exemple, per fabricar bateries elèctriques són a Rússia i la Xina . "Estem caient en mans diferents però tornant a concentrar el risc a certs països", per la qual cosa és important una aliança entre països.

Finalment, preguntat per si hi ha novetats sobre les operacions corporatives de Naturgy, ha respost que pel que fa a projectes d'inversió de futur, la intenció és “afrontar aquest repte del trilema amb inversió i per això la voluntat de la companyia és plantejar projectes de inversió".

"Encara que permetin aquest creixement en aquesta direcció, els projectes que tenen a veure amb l'aspecte del desenvolupament de l'accionariat a mi no em corresponen", ha afegit.