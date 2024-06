La RFEF i LaLiga s'obren a eliminar els 'passadissos de collejas' per ''fer exemple''

Els presidents de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i de LaLiga, Pedro Rocha i Javier Tebas, s'obren a eradicar els 'passadissos de collejas' de les celebracions esportives per donar exemple a nens i joves

Així ho manifesten tant Rocha com Tebas en dues cartes al subdelegat del Govern a Pontevedra, Abel Losada, que prèviament els havia escrit per traslladar-los les queixes de les associacions de mares i pares de la província davant la "proliferació d'aquest tipus de pràctiques", per exemple a les graduacions de Batxillerat, després d'emetre's a la televisió com ho feien els integrants de la Selecció Espanyola amb el seu porter, Unai Simón, i amb el seleccionador, Luis de la Fuente.

En la resposta, el màxim dirigent de la RFEF agraeix a Losada la seva preocupació per actituds dels jugadors de la Selecció Espanyola, que són --admet-- "susceptibles de millora i correcció". "Com a bé manifestes en aquesta carta, els esportistes, i en especial els futbolistes, solen ser un referent per als més petits. El seu exemple té importància dins del terreny de joc i fora", subratlla Pedro Rocha.

Tot seguit, el president de la Reial Federació assegura "defensar", "difondre" i "salvaguardar els valors positius" del futbol, perquè promoure l'esportivitat i el respecte mutu és "un dels objectius en què més treballem i transmetem" .

"És per això que, des d'aquesta institució que m'honra presidir, prenem nota del que s'ha exposat per evitar que conductes com les descrites es normalitzin", conclou la carta de Rocha.

Per part seva, el president de LaLiga --encara que matisa que aquest succés sobre la Selecció és "aliè" a la seva organització-- reconeix la "transcendència social" i l'"enorme influència" del futbol i dels seus jugadors en els nens i adolescents .

Javier Tebas recull i fa seva la "preocupació" del subdelegat del Govern i de les AMPA, i per això trasllada la seva inquietud als capitans dels 42 clubs que conformen LaLiga, així com al president i als membres de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de Futbolistes.

L'objectiu és que "portin a consideració i debatin sobre les inquietuds manifestades i puguin prendre les mesures oportunes", subratlla el responsable de LaLiga.

I és que el subdelegat del Govern a Pontevedra havia rebut setmanes enrere les queixes d'algunes ANPA de la província per aquestes actituds, durant una reunió informativa sobre el Pla Director per a la Convivència i la Seguretat als Centres Educatius.

Abel Losada insisteix que, més enllà del 'passadís' a Unai Simón, aquestes conductes "són habituals als clubs professionals i apareixen sovint als mitjans de comunicació com un fet festiu i divertit".

Alhora, el subdelegat adverteix que "durant tot l'any" hi ha nois que estan "expulsats temporalment" dels centres educatius per dur a terme aquestes conductes "a l'institut ia l'autobús", mentre veuen com a l'esport professional "no només es toleren", sinó que "fins i tot se celebren aquest tipus de pràctiques donant un pèssim exemple".