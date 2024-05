La RFEF torna a plantar el Barça femení i no li lliura les medalles de la Copa

per Redacció CatalunyaPress

La final final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona i la Reial Societat ha estat envoltada d'una polèmica que ha eclipsat en part el brillant triomf de l'equip blaugrana. Després de l'aclaparadora victòria per 8-0 del Barcelona, les jugadores es van veure sorpreses en rebre les medalles de campiones en borses, sense cap passamans ni cerimònia oficial de lliurament.

A través de la retransmissió televisiva, es va poder veure aquesta incredulitat. Entre altres, una de les jugadores més destacades de la final, Salma Paralluelo, preguntava a un membre de l'staff si el que estava passant era una broma. Mentrestant, Fridolina Rolfö s'ho prenia amb humor i reia.

Aquest procediment polèmic ha recordat a una situació similar ocorreguda a la Supercopa d'Espanya del 2023, on les jugadores també es van veure obligades a recollir les medalles per si mateixes d'una taula. La Federació va argumentar que aquesta era la forma habitual de procedir en edicions anteriors de la Supercopa i la Copa del Rei, esmentant finals anteriors on els futbolistes van rebre les medalles al vestidor.

Això sí, cal recordar que a la final de la Copa de la Reina del 2022, per exemple, sí que es va dur a terme una cerimònia de lliurament de medalles a l'ús. A més, com a gest de reconciliació després de la controvèrsia de la Supercopa d'Espanya el 2023, la Supercopa femenina del 2024 sí que va comptar amb un lliurament de medalles a càrrec del president de la RFEF.

Aquesta situació ha generat debat a les xarxes socials i ha posat de manifest la importància d‟un protocol adequat en esdeveniments esportius d‟aquesta magnitud. Tot i l'explicació oferta per la Federació, molts consideren que les jugadores mereixien un reconeixement més formal pel seu esforç i dedicació al camp.