Els rivals de la selecció espanyola a la fase de classificació per a l'Euro 2025

Les seleccions de Dinamarca, Bèlgica i Txèquia seran les rivals d'Espanya a la fase de classificació per a l'Eurocopa Femenina que acollirà Suïssa el 2025, segons va oferir el sorteig. La campiona del món va evitar els rivals teòricament més potents.

La número u del rànquing partia entre els caps de sèrie del bombo 1 de la denominada Lliga A, el nou format classificatori, i ja sabia que evitaria oponents de nivell com França, Alemanya i els Països Baixos, els altres tres combinats que van accedir a la 'Final a Quatre' de la Lliga de Nacions que va conquistar la setmana passada l'equip que entrena Montse Tomé.

Tot i això, la selecció femenina encara tenia perills en altres bombos, sobretot al 2, on hi havia Anglaterra, actual campiona d'Europa i subcampiona mundial, i al 3, en què sobresortia la competitiva i sempre perillosa Suècia. Però la sort va voler evitar els dos rivals i li va quedar un grup força més còmode, però sense marge a la relaxació.

Espanya tindrà com a principals obstacles per a un dels dos bitllets que donen l'accés directe a la fase final de la propera Eurocopa a Dinamarca, campiona continental el 2015, número 13 del rànquing mundial i amb jugadores de nivell com les davanteres Pernille Harder i Signe Bruun , però la que ha guanyat en els seus últims duels, sobretot a la fase de grups de la passada EURO on, no sense dificultat, es va imposar per 1-0 per quedar-se amb el passi a quarts.

També hi trobarà resistència la campiona del món amb Bèlgica, un equip que està creixent i que va estar lluitant per la 'F4' de la Lliga de Nacions passada amb els Països Baixos i Anglaterra, a les quals va ser capaç de guanyar a casa seva. La 18 del rànquing FIFA, que va estar present a l'anterior EURO, exigirà igualment concentració a la 'Roja'.

El grup A2 el completa Txèquia, component del bombo 4 i que ve de ser una de les quatre seleccions que ha pujat a la Lliga A superant Bòsnia i Hercegovina, Eslovènia i Bielorússia. Espanya ja va estar enquadrada amb les txeques, 28 del rànquing mundial, a la fase de classificació per a l'anterior Eurocopa i les va batre en tots dos duels de forma clara per 1-5 i 4-0.

Aquests quatre combinats, enquadrats en un dels grups de la denominada Lliga A, lluitaran pels dos bitllets d'accés directe a l'EURO amb els seus enfrontaments programats a l'abril (jornades 1 i 2), finals de maig (jornada 3) i principis de juny (jornada 4) i juliol (jornades 5 i 6), per la qual cosa a la campiona del món us serviran també de preparació per a l'assalt als seus primers Jocs Olímpics a París.

Si la campiona de la Lliga de Nacions no aconseguís estar entre aquests dos primers llocs, encara tindria l'opció d'una repesca a l'octubre que el portaria, en primer lloc, a mesurar-se un dels cinc guanyadors de grup i els tres segons més ben classificats de la Lliga C.

Si la supera, es mesurarà en una altra eliminatòria, al novembre o desembre, un de les sis vencedors del play-off de la Lliga B entre els quatre guanyadors de grup i els dos subcampions millor classificats contra els dos subcampions restants i els quatre tercers classificats.