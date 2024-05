Rodrygo incendia la prèvia de la Champions: ''El City és l'equip que juga millor''

Tots els equips del món voldrien que la calma i la calma fossin els protagonistes a la prèvia d'un dia com una final de Champions League. Tot i això, el Reial Madrid està veient com, esportivament, ha tingut un contratemps amb la grip d'Andrey Lunin (que no disputarà el partit després de ser titular durant tota la temporada)... i ara arriba un altre sotrac , en aquest cas, a forma de declaracions.

I és que un dels titulars indiscutibles per a Carlo Ancelotti, l'extrem brasiler Rodrygo Goes, ha concedit una entrevista a la revista GQ, en què va deixar anar una bomba. "El Manchester City és el millor equip del món, el que juga millor a futbol", han estat les declaracions de l'11 blanc.

"Sent sincer, sabíem que ells eren millors. Per mi és el millor equip del món, el que juga el millor futbol. Crec que el rival més difícil ja se'n va anar, però això no vol dir que sigui fàcil ara guanyar la final . Amb el Bayern va ser molt difícil i amb el Borussia serà molt difícil també”, afegeix en les declaracions.

Aquestes paraules suposen una doble ofensa ; d'una banda, moltes veus de l'entorn blanc s'han preguntat que per què surt aquest contingut a poques hores de la disputa d'aquest partit. Un missatge habitual (no només a la Casa Blanca): ens intenten desestabilitzar.

D'altra banda, l'elogi desmesurat el City... de Pep Guardiola, pràcticament el dimoni a ulls de bona part de l'afició blanca.

A la rampa de sortida?

Aquestes declaracions del brasiler arriben en un moment en què la seva figura podria estar dins de la llista de noms que poden marxar de Concha Espina aquest estiu.

Avui dia, 31 de maig, està confirmada l'arribada del seu compatriota Endrick per reforçar la línia d'atac blanc per a la temporada que ve... per no parlar del dia de la marmota que vivim de nou amb la possible arribada de Kylian Mbappé.

Amb Vinícius Jr com a intocable i sense l'expectativa que deixin el club ni Arda Güler ni Brahim Díaz (i amb la possibilitat que Joselu segueixi vestit de blanc), el futur de Rodrygo podria estar lluny del Santiago Bernabéu.