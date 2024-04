El ''paper clau'' de l'exercici i la massa corporal a la funció pulmonar infantil

per Redacció CatalunyaPress

Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa, ha mostrat que uns nivells alts d'activitat física i un major índex de massa corporal (IMC) exerceixen un "paper clau" al creixement de la funció pulmonar a la infància.

Aquestes troballes, publicades a la revista Thorax , tenen "importants implicacions" per a la pràctica clínica, la investigació i les polítiques de salut pública, ja que proporcionen coneixements sobre com millorar la salut respiratòria des de la infància fins a l'edat adulta, informa ISGlobal en un comunicat aquest dimarts.

L'estudi va analitzar dades de la cohort espanyola de naixement del projecte INMA – Infància i Medi Ambient, incloent-hi un total de 1.151 nens i adolescents d'entre 4 i 18 anys.

L'equip va mesurar el volum espiratori forçat en un segon (FEV1), que és el volum d'aire exhalat al primer segon durant l'espiració forçada després d'una inhalació profunda, i la capacitat vital forçada (CVF), la quantitat màxima d'aire pot exhalar després d'una inhalació profunda sense límit de temps.

Es van identificar quatre trajectòries de creixement de la funció pulmonar: una trajectòria baixa (19% de la mostra tant per a FEV1 com per a CVF), una trajectòria normal (62% i 63%), una trajectòria alta (16% i 13%) i una trajectòria final que va anomenar "de recuperació" o 'catch-up' (2% i 5% de la mostra).

Resultats

El grup catch-up va començar amb valors de funció pulmonar per sota de la trajectòria baixa i va mostrar un creixement accelerat entre els 4 i els 10 anys, assolint valors de funció pulmonar normals.

"La troballa és que una funció pulmonar baixa a la infància primerenca no es tradueix automàticament en una funció pulmonar deficient a l'edat adulta primerenca, sinó que un creixement accelerat pot recuperar els dèficits de funció pulmonar a la infància i donar lloc a valors normals en l'adolescència", afirma la investigadora i la primera autora de l'estudi, Sarah Koch.

Els resultats de l'estudi mostren que el creixement accelerat de la funció pulmonar s'associa principalment a nivells més alts d'activitat física a la primera infància (entre els 4 i els 7 anys) ia un índex de massa corporal més gran als 4 anys.