Revelen que Rosalía va rebutjar representar Espanya a Eurovisió

per Redacció CatalunyaPress

César Villarejo, exdirectiu creatiu de RTVE, ha revelat recentment que Rosalía va estar a prop de representar Espanya al certamen d'Eurovisió del 2017. No obstant, la catalana va declinar la proposta.

L'escenari estava llest perquè Rosalía competís contra altres artistes espanyols com Mirela, Maika Barbero, Paula Rojo, Mario Jefferson i Manel Navarro per l'oportunitat de representar el seu país a Eurovisió. Tot i això, la cantant va optar per declinar l'oferta a causa dels seus compromisos previs, especialment la seva dedicació a la promoció del seu àlbum 'Los Ángeles'.

Aquesta revelació mostra una possibilitat que mai no es va concretar però que hagués afegit un capítol fascinant a la història d'Eurovisió. L'elecció de Manel Navarro com a representant espanyol enmig d'una polèmica va generar un moment de debat intens al món de la música i la televisió a Espanya.

Tot i que Rosalía no ha tancat les portes a Eurovisió en el futur, actualment el seu enfocament està posat a la seva carrera musical. En una entrevista a 'El Hormiguero', l'artista va esmentar que "depèn de moltes coses" la seva participació al certamen. Aquesta postura reflecteix el seu compromís amb el seu art i el desig de mantenir el control sobre els seus projectes.

El fet que Rosalía hagi rebutjat l'oportunitat d'Eurovisió no ha minvat el seu estatus com a una de les figures més prominents de la música espanyola i mundial. Amb un estil únic i una proposta musical innovadora, Rosalía ha conquerit públics internacionals i ha portat la música espanyola a noves altures, convertint-se en un referent indiscutible a la indústria.