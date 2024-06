Rosell i Bartomeu, citats a declarar com a investigats pel 'cas Negreira'

El Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona ha citat a declarar com a investigats els expresidents del Futbol Club Barcelona (FCB) Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, a més dels exdirectius Albert Soler i Óscar Grau i el fill de l'exvicepresident arbitral José María Enríquez Negreira , Javier Enríquez.

Fonts coneixedores han explicat que "encara no està programada la data" per a aquestes declaracions.

L'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, està investigat per presumptament rebre pagaments del FC Barcelona a través de les empreses, suposadament per aconseguir favors arbitrals per al club.

Al març, Negreira va ser citat davant del jutge i es va acollir al seu dret a no declarar, i la cita va ser acordada un cop el jutge va rebre l'informe psiquiàtric del forense que va examinar Negreira.

El metge de l'Institut de Medicina Legal i les Ciències Forenses de Catalunya (Imelec) que el va avaluar a l'octubre va estimar que podia prestar declaració i el jutge va decidir convocar-lo, una cita que es va ajornar dues vegades per motius d'agenda dels advocats.

Laporta: "Amb el Barça s'atreveix tothom"

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha admès tenir "la sensació que amb el Barça s'hi atreveix tothom", en al·lusió al 'cas Negreira' després que l'Audiència de Barcelona anul·lés a inicis de juny l'acte de l'instructor que estenia la investigació sobre ell mateix i també sobre els membres de la Junta Directiva culer durant el seu mandat presidencial del 2003 al 2010.

"El que m'ha sorprès molt és per què m'investigaven, per què van estirar tant el xiclet, per què passés a un delicte de suborn quan un àrbitre no té la condició de funcionari públic. Només ho fan per si em poden enganxar i perquè n'hi ha 30 anys de marge. Satisfet sí, però segueixo amb aquesta sensació que amb el Barça s'atreveix tothom i val tot amb el Barça”, va declarar a la plataforma televisiva Barça One.

"Estic satisfet perquè m'han desimputat, ja no estic investigat. Però la pregunta és per què ho han fet", va comentar Laporta. "Ho han fet pel que el Barça representa, i per això nosaltres representem. Segurament per por que no surtin bé les coses i tornar a una etapa gloriosa de la història del Barça, que l'hem viscut amb mi de president", ha argumentat al respecte.

"Igual amb el tema Negreira ens condemnen abans de jutjar-nos. Hi ha una campanya orquestrada per destrossar la reputació del club i de la nostra directiva i això crea un escenari. En tots els camps on anàvem semblava que hem subornat que hem comprat partits quan en el procediment judicial estàvem demostrant que era un assessorament arbitral que està documentat amb vídeos i amb informes que segurament ho faran altres clubs, que també tenien persones que feien aquest assessorament”, va indicar el president blaugrana.

"I és clar, això vulguis o no condiciona. I han aconseguit l'objectiu que ens condicionés i una d'aquestes raons per les quals hem tingut decisions arbitrals en contra ha estat aquesta. I aquí s'hi ha afegit tothom, s'hi ha apuntat tot el món per intentar destrossar-ho tot", va lamentar