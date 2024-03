Rússia acusa França: ''Està involucrada en la guerra i llesta per estar-ho més''

per Pau Arriaga Pérez

El Kremlin ha emès una resposta al discurs televisat del president francès, Emmanuel Macron, en què va tornar a plantejar la possibilitat d'enviar tropes a Ucraïna. Aquesta idea, esmentada també la setmana passada, va generar gran controvèrsia entre els països aliats i no va rebre suport de cap país, inclosos els EUA.

El Govern de Putin ha afirmat que França "ja està involucrada" a la guerra i que declaracions com aquesta indiquen que París "està llesta per a una participació més profunda" en el conflicte.

El portaveu de la Presidència russa, Dimitri Peskov, ha observat les successives declaracions de Macron i considera "evident" que el president francès veu Rússia com un "oponent". Segons l'agència de notícies TASS , Peskov ha assenyalat que "França ja s'ha vist involucrada a la guerra a Ucraïna", cosa que suggereix que participa indirectament en el conflicte i que, segons les declaracions del president Macron, no està en contra d'augmentar implicació.

Segons Macron, Rússia "no s'aturaria a Ucraïna si derrotava les tropes de Kíev". També va fer una crida als europeus a no ser “dèbils” i estar preparats per respondre.

El mandatari ha afirmat que "mai passarem a l'ofensiva, mai no prendrem la iniciativa" en el combat contra Rússia, però ha assenyalat que no cal "descartar opcions".

De la mateixa manera, ha advertit que si la Rússia de Putin "guanya la guerra", la seguretat a Europa es veurà compromesa i la credibilitat del continent "es reduirà a zero".